冬が近づく秋の山形県内では、市街地でも各地で紅葉が始まってきています。このうち、天童市の県総合運動公園ではイチョウ並木が色付き始め、29日は多くの人が写真撮影などを楽しんでいました。



中川悠アナウンサー「朝晩はかなり冷え込んでくるようになりました。県内各地から冬の訪れが聞こえてくる。市街地の紅葉はまだまだこれから今日は公園内を散策してくる」



天童市は時折り晴れ間が広がる天気となり、県総合運動公園では国道13号沿いの正面入り口から続く全長およそ240メートルのイチョウ並木が徐々に色付き始めていました。訪れた人たちは、散歩をしたり、写真を撮ったりして、秋を感じていました。





山形市から「最近もう寒くていつも公園で遊ぶんですけどお家で遊んでた。きょうは外で遊ぼうと思って来た」山形市から「色んな人のインスタグラム見てきれいだなと思って来たきれい。黄色と黄緑といろんな色混ざっていて」福島県から「観光で天童温泉に泊まった。イチョウ並木が珍しいから来た。写真で見た時は金色できれいに写ってたから、いいかなと思ったけど早かった」山形市から「ちょうど天気いいし、来てみたらすごい。近くてもあまり来れないからちょうどよかった」一方で、県内では市街地でのクマの出没が相次いでいるため心配の声も・・・。山形市から「怖いの半分で来ている。近所にもクマが出ててお医者さんに行くにもタクシー呼んでいる。1人で行くには心配で」天童市から「人間が冬眠してた方が安全かも」山形市「クマ鈴です。ここにはいないと思ったが念のためにつけてきた」普段から持ち歩いている？「自転車で通勤の時に鳴らしている」「気持ち安心する」県総合運動公園では、来週の始めごろからイチョウ並木が見頃を迎えるということです。