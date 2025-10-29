まったく新しいデザイン言語

10月31日より東京ビッグサイトにて一般公開されるジャパンモビリティショー2025のBMWグループ・ブースにおいて、『BMW iX3』をアジア初公開した。

新型iX3は、『電気モビリティ』、『表示・操作コンセプト』、『デジタル化』、『コネクティビティ』、『デザイン』、『サステナビリティ』など、BMWの新しい電動モビリティのビジョンである『ノイエ・クラッセ』を採用した初のモデルとなる。



今後登場する全てのBMW車は、採用する駆動システムの種類を問わず、この『ノイエ・クラッセ』がもたらす革新の恩恵を受けるという。

BMWブランドにとり、まったく新しいデザイン言語を採用したiX3。革新的な操作コンセプト『BMWパノラミックiドライブ』は、新開発の『BMWパノラミック・ビジョン』と『BMWオペレーティング・システムX』を統合し、ユーザー体験を再定義した。

高性能コンピューター『歓びの心臓部』を含む4基の『スーパーブレイン』で構成されるゾーン別アーキテクチャーにより、静止状態からダイナミックな限界領域まで、車両全体の走行特性を管理するという。

また新型iX3は、第6世代BMW eドライブ、円筒形セル・バッテリー、新開発電動モーターを搭載し、400kWの充電により10分で372kmの航続距離を追加できる上に、双方向充電機能を備え、車両を移動式の電源バンクとしても活用できる機能を持つ。

なお、日本向けのiX3は2026年後半の発売開始が予定されている。