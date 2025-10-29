静岡･伊東市議会は、29日、田久保市長への2度目の不信任決議案を31日の臨時会で提出することを決めました。一方、その市議たちの元に脅迫文が届いていたことがわかりました。



29日、9時半過ぎに登庁した田久保市長。



（記者）

Q.「おはようございます。きょうにも2度目の不信任決議案の提出が議会で決まりそうですが？」



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「はい…」



（記者）

Q.「粛々と受け止めるという感じですか？」





（伊東市 田久保 真紀 市長）「そうですね」言葉数は少なく、足早に市長室へ…。その同じ時間帯。市議会の応接室には会派の代表らが集まり非公開で会議を開き、あさって31日の市議会臨時会で2度目の不信任決議案を提出することを決めました。不信任決議案は可決される見通しで、田久保市長は、その日のうちに失職することになります。（伊東市議会 杉本 一彦 市議）「満場一致とはなりませんでしたが、（不信任決議案を）提出することは決まりました。自ら辞職するということを選択しなかった市長には憤りを感じます。そういった部分で時間がすごくかかってしまいましたが、10月31日には結論が出るということですから、その辺りはほっとしています」一方、その市議たちの元には、この数日の間に、差出人不明の脅迫文が届いたことがわかりました。これがその内容。議員を名指しして殺害をほのめかすような書き方をされていました。脅迫を受けた議員によりますと、不信任決議案提出に賛成している議員19人の内、少なくとも15人に対して届いたということです。これを受け、脅迫を受けた議員らは、あす30日、警察へ被害届を提出するということです。また、脅迫を受けた議員の中には、不信任決議案提出への妨害行為をうけたと考える人もいるということです。市議選後も混乱が続く伊東市政。田久保市長は、28日、最後になる可能性がある定例会見に臨みました。不信任決議案についての質問には…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「結論に関してや、これから提出される不信任決議案のことについても、議会の考えであると、そして議会の結論であることから、私の方から今の時点でそれに対してコメントをする立場にはないと思っております。結論が出ましたら、また、その時に、皆さんにしっかりと話していきたい。そのように考えています」会見の終盤には、自身の学歴問題に触れ謝罪する場面も。（伊東市 田久保 真紀 市長）「私の誤った経歴が広報いとうの方に掲載されたことに端を発しまして、皆さんに大変ご迷惑とご心配をおかけしたと、そのことに関しては、本当にこの場をお借りして、何度でも深くおわびをしたいと、そのように考えています」そして、きょう29日は、市内の小中学校の再編について方針を決める会議に出席。失職が目前に迫ってきた田久保市長。そして、失職した場合は50日以内に市長選が開かれることとなります。市長選には小野達也前市長が出馬に意欲をみせていて、自民党･伊東支部は取材に対し、「今のところ小野達也前市長をおす声があがっている。一本化に向け最終調整をしている」と話しています。しかし、複数の関係者から「前の市長選で市民からNOを突きつけられている。小野前市長では一枚岩にはなれない」といった疑問の声もあがっています。（自民党･伊東支部 大川 勝弘 総務会長）「小野前市長に対して、もう一度という声と、世代交代という声が上がっていたのは間違いありません。伊東市政が最優先しなければいけないのは市政の立て直し。経済対策として、国や県にパイプがある人物というような形で話し合いがあった」また、市長選には、これまでに、前市議の杉本憲也氏、会社役員の黒坪則之氏、スポーツインストラクターの石島明美氏、レジャー施設経営の岩渕寛二氏の4人が出馬の意向を固めています。混とんとする伊東市政にとってあさって31日の市議会臨時会で重要な局面を迎えます。