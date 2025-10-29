◇MLBワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ 6-2 ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)

ワールドシリーズ(WS)第4戦を制し、ドジャースと2勝2敗のタイに並んだブルージェイズ。この日、先発登板し勝利投手となったシェーン・ビーバー投手が、試合への思いを明かしました。

ビーバー投手はこの日、5と1/3回で81球を投げ、被安打4、奪三振3、与四球3、1失点の好投。大谷翔平選手とは3度対戦し、第1打席で四球を与えるも、第2、3打席では三振を奪いました。

初回に大谷選手に与えた四球について、ビーバー投手は「(カウント)3-2の球はかなりギリギリだったと思う。イニングの先頭打者ということもあり、彼を攻める準備はできていた。挑む覚悟でした」とコメント。前日28日の一戦では、2HRを放った大谷選手に対し、4度の申告敬遠に続いて四球と徹底的に警戒していたブルージェイズでしたが、ビーバー投手は「誰にも、特にワールドシリーズで対戦する大谷選手やドジャースに決して屈したくありませんでした」と闘志をあらわにします。

第2、3打席で連続三振に封じられた大谷選手も、このビーバー投手の投球について「素晴らしかったですね。ポストシーズンの中で投げているスポットもよかったですし、端っこのストライクゾーンの周りのピッチングというのが素晴らしかったなと思っています」とその制球力を称賛していました。

負ければドジャースがWS連覇へ王手をかける一戦で、5回まで相手打線を「2安打1得点」に封じていたビーバー投手。6回に2本のヒットを浴びて1アウト1、2塁となったところでマウンドを降りました。この降板に際し「ああいう形で降板するのは悔しかった。試合の中で長く投げたかった。客観的に見ればあと数イニング投げたかったけど結局はワールドシリーズなので。勝利が全てです」と思いを明かしました。