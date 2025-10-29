2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦ÀÄÌÚÍµ»Ò¡¡É×¡¦¥Ê¥¤¥Ê¥¤ÌðÉô¤Ï²È¤Ç¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ÏËÜÅö¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÉô²°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µTBS¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚÍµ»Ò¡Ê42¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê54¡Ë¤ÎÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï2013Ç¯¡¢ÌðÉô¤È·ëº§¡£¸½ºß¤Ï11ºÐ¤È9ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¥Þ¥Þ¡£ÉáÃÊ¤ÎÌðÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¶¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¤À¤¿¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍè¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡È¤¢¤ì¤ä¤í¤¦¡É¡È¤³¤ì¤ä¤í¡É¤Ã¤Æ´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜÈþµ®¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¸À¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤è¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤Ç¤âÉáÃÊ¤ÏËÜÅö¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÉô²°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÉô²°¤Ç¡Ë°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡Éô²°¤ÎÈâ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Öµ¯¤¤Æ¤ë»þ¤Ï³«¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¿²¤Æ¤ë»þ¤Ï¡ÊÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¤·¤¿¡£