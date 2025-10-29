元TBSでフリーアナウンサーの青木裕子（42）が28日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫でお笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）との夫婦生活について明かした。

夫婦の寝室について話が及ぶと、「夫も夫の部屋で、自分の部屋で寝てるので、なんかいつ寝ていつ起きてるかあんまり分かんない」と青木。「いるかいないか分かんない。でもご飯の時だけは出てきます」とした。

さらに「夫婦のマイ・ルール」について聞かれた青木は「夫も自分のペースがあって、私も結構一人で平気とか一人でいる時間が欲しいなっていうタイプだから、それぞれがそれぞれのペースで動くみたいなのは、ある意味（マイルール）」と告白。「（お互いに）だから自分のことは自分でやる」とした。

「だから、（矢部のために）お昼とかも私作らない。（家に居ても）そう。いつ起きてくるか分からないし。本当に自分の生活は自分でやりたい（タイプ）。レトルトカレーとか食べてます」と明かした。

これに、藤本美貴は「だから一人暮らし、一人暮らしに子供がいるっていう。それはそれで楽かも」と感心。青木は「結婚も遅かったので、仕事も長いから、自分のペースが完全に出来上がっていたので。それを崩さないようにっていうのがありますかね、いまだに」と話した。

子供ができ、こちらのペースに「合わせてもらおうと」していた時期もあったというが、「そうすると本当に具合悪くなったりするんですよ。育児雑誌とかに書いてある“朝ご飯は一緒にとかを、やろう”っていう時期もあったんですけど、本当に風邪ひいたりとか」と話すと、藤本も「ちょっとわかるかも」と共感。青木は「大黒柱なので、そこは大切にしてもらおうって。ワンチームなので、やっぱり役割分担的に、夫には一応外で働いてきてもらうことも必要なので、じゃあそこは大丈夫、気にしなくて。いつまででも寝てて、って」とした。