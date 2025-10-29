タレントの小原ブラス（33）が29日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、全国でクマの出没情報が相次いでいることについて私見を語った。

全国でクマによる被害が多発する中、番組では、紅葉シーズンにクマと遭遇しない安全なスポットを紹介した。元「KAT−TUN」中丸雄一は「ニュースを見ていたんですけど、全国を中継するみたいなコーナーで、各局クマのニュースがめちゃくちゃ多かった」と驚きを口に。クマ被害が多い理由について、スタジオで議論した。

ブラスは「エサが、木か実が何か知らんけど、うまくなっていないのかね」と、その理由を推察。一方で、「クマを撃つなみたいな“勢力”がいるんでしょう？」と疑問を投げかけた。

危害を及ぼすクマの駆除には、「かわいそう」などと反対の声も一定数上がる。ブラスは「クマが人を襲った時の画像とかね、どんな状態になるかとか、分かって言ってるのかね？とんでもないのよ」と警鐘を鳴らした。

MCのフリーアナウンサー大島由香里が「骨が粉砕しているCGとかね…」と続くと、ブラスは「CGじゃダメなのよ」と反論。「テレビとかで流してもいいと思う。どのくらい危険なのか。それを分かってもらわないといけないし」と指摘し、「クマも人間のところに来たら、恐ろしい目に遭うという記憶みたいなのが必要だと思うから、僕は撃ったりしていいと思うけどね」と自身の見解を語った。

ダブルMCの垣花正は「クマをかわいそうだと言う勢力は、自分の身近じゃないから言っているというのはありますよね」と、ブラスの意見に理解を示した。