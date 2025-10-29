¡Úº¬´ß°¦¡Û¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È¤Î·ëº§¼°¤òÊó¹ð¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¿¤«¤Ê¡×
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº¬´ß°¦¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£3·î¤Î·ëº§¸øÉ½¤«¤é7¤«·î¡¢·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¬´ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡·ëº§¼°¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢½ãÇò¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¤ËÐÊ¤à²èÁü¤òÅê¹Æ¡£
¡Ö¤ª²Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶õ´Ö¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¿ÍÃ£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¡ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿´î¤Ó¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¿§Ä¾¤·¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥«¥é¡¼¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿²èÁü¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç¡¢¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿Í§¿Í¤é¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦²èÁü¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¡²¿¤è¤ê²ÈÂ²¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢µó¼°¤òµó¤²¤¿´î¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¬´ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¿¤«¤Ê¡¡ŽÌŽÌŽÌ¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¬´ß°¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØPASSPO¡ù¡Ù¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2018Ç¯9·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¡¢½÷Í¥¡¦À¼Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£º£Ç¯3·î¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØKEYTALK¡Ù¡¢¡ØAlaskaJam¡Ù¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¾®ÌîÉðÀµ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
