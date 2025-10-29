【AHKAHホリデー】凛とした輝きをまとうプラチナジュエリーが登場♡限定特典付

冬の澄んだ空気に似合うジュエリーが、今年もAHKAH（アーカー）から登場します。2025年11月5日（水）より、全国直営店と公式オンラインショップでホリデーシーズン限定のスペシャルプロモーションがスタート。新作のプラチナシリーズや、人気の「シャンデリア」シリーズの新デザインがラインアップ。心ときめくギフトラッピングや特典も見逃せません♡

凛とした光をまとう「セブロン」新作が登場



セブロン ロサンジュ ダイヤモンド ネックレス

イヤーカフ/ピアス

今季注目は、トリリアントカットダイヤモンドを2石あしらったひし形フォルムが印象的な“セブロン ロサンジュ”シリーズ。

気品あるプラチナの輝きがダイヤモンドを引き立て、まるで冬空に瞬く星のように輝きを放ちます。

ラインアップは、「セブロン ロサンジュ ダイヤモンド ネックレス」（138,600円）、「イヤーカフ」（135,300円）、「ピアス」（各111,100円）、「リング」（156,200円）と充実。

凛とした煌めきが、ホリデーシーズンを上品に彩ります。

emmi × Mizuno のコラボコレクションが登場！冬も輝くラグジュアリースポーツスタイル

ミニマルな輝きが魅力♡「シャンデリア」シリーズ



シャンデリア ライン プチ ネックレス/ブレスレット

繊細な輝きを楽しみたい人には、“シャンデリア ライン プチ”がおすすめ。ダイヤモンドと地金が連なるミニマルなフォルムは、ジェンダーを問わず身につけやすいデザインです。

「ネックレス」（各74,800円／プラチナ・イエローゴールド）と「ブレスレット」（71,500円／プラチナ）を展開。

端正で透明感のあるプラチナと、温かみのあるイエローゴールドが、冬の装いをさりげなく格上げしてくれます♡

ホリデー限定の特典とラッピングもチェック♡



プロモーション期間中（2025年11月5日～2026年1月12日）に購入した方には、オリジナルグリーティングカードをプレゼント。

さらに、ホリデー限定ショッパー＆リボンでラッピングされる特別仕様に。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりです。

AHKAHのジュエリーで、心ときめく冬を



冬の光を閉じ込めたようなAHKAHのホリデーコレクションは、日常を少し特別にしてくれる存在。

プラチナの凛とした輝きと、繊細なデザインが織りなすジュエリーは、どんなシーンにも寄り添います。

特別なギフトラッピングで届けられるAHKAHのジュエリーと共に、この冬、自分らしいきらめきを纏ってみてはいかがでしょうか。