ÎäÀÅ¤Ë»ÊË¡¤Î¾ì¤ÇµÄÏÀ¤··èÃå¤ò¡¡½Æ·â»ö·ïÌÜ·â¤ÎÆàÎÉ»ÔÄ¹
¡¡2022Ç¯¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Ç»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆàÎÉ»Ô¤ÎÃçÀî¤²¤ó»ÔÄ¹¤Ï29Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÎäÀÅ¤Ë»ÊË¡¤Î¾ì¤ÇÃúÇ«¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¡¢·èÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÃçÀî»á¤ÏÅö»þ¡¢¸½¾ì¤Ç»ö·ï¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£
¡¡ÃçÀî»á¤Ï¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ëÈï¹ð¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÎÀ¯¼£Åª±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡Ö»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤òº¸±¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼Ò²ñ¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤¿¼õ¤±»ß¤áÊý¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¡¢±¿Æ°²ñ¤Ê¤É¤Ç½ÆÀ¼¤Ë»÷¤¿Âç¤¤Ê²»¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¾ò·ïÈ¿¼Í¤ÇÂÎ¤¬¹ÅÄ¾¤¹¤ë¡×¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£