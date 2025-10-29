10月29日は世界脳卒中機構が提唱する「世界脳卒中デー」です。医療の進歩で亡くなる人が減ったとはいえ、それでも「平成30年（2018）人口動態統計月報年計（概数）の概況」（厚生労働省）では、脳卒中が日本人の死因第4位に入っています。そこで今回は脳卒中を発症も、リハビリを経て復職を果たした出口治明さんの記事を再配信いたします。＊＊＊＊＊＊ライフネット生命保険株式会社創始者で、立命館アジア太平洋大学(APU)学長の出口治明さんも、2021年1月に脳卒中を発症。リハビリ生活を送ることになりました。それまで入院したことすらなかったという出口さん、なぜ脳卒中を発症したのか、その理由を考えてみると――。

【写真】大学と自宅の往復のため、車いすでタクシーに乗る出口さん

そもそも脳卒中とは

僕が患った脳出血を含む、脳の血管に障害が起きて生じる病気は一般に脳卒中と総称されています。

脳卒中は脳の血管が詰まるタイプと、脳の血管が破れるタイプがあります。前者が脳梗塞、後者には脳内の細かい血管が破れて出血する脳出血と、脳の表面の血管にできたコブが破れるくも膜下出血があります。

血管が詰まるにせよ出血するにせよ、脳がダメージを受けるのは共通しています。僕がなったのは脳出血で、脳卒中の19.5％を占めます。なお、脳梗塞は76.１％、くも膜下出血は４.５％です。

心当たりは高血圧

脳卒中を発症するリスク因子としては、高血圧や糖尿病、脂質異常症、肥満、喫煙などがあります。



『復活への底力 運命を受け入れ、前向きに生きる』（著：出口治明／講談社現代新書）

自分に心当たりがあるのは、高血圧です。３年ほど前に高血圧と診断され、降圧薬の服用を継続していました。

もともと僕は医者嫌いで、以前は職場の決まりで受けなければならない健康診断を、年に１回受けるだけでした。ついでに人間ドックを受ける人も多いですが、最小限の検査しか受けていません。

健康法の類も何ひとつせず、ＡＰＵに来てからは忙しいので運動はまったくしていません。お腹が空いたらご飯を食べて、眠たくなったら眠るだけ。そんな生活を70年以上続けながら、脳卒中を起こすまで病院に入院したことは一度もありませんでした。

多忙も加わり

医師からは「毎日血圧を測るように」と指導されていましたが、つい面倒くささが先に立って測定を１日サボり、２日サボり、１週間サボり、ずっとサボり……、という褒められたものではない状態でした。

付け加えると、多忙だったのは間違いありません。

数えてみると、2019年は年間322日働いていました。大学のためになる仕事ならどんどんスケジュールを入れてもらっていたからです。

さらに2020年以降は、新型コロナ対応の仕事が増えました。

とくに留学生の再入国問題は大学だけでは何もできないので、留学生を守るには政府、県庁、市役所にそれぞれ相談して助けを求める必要があったのです。政府の審議会の委員を務めていたので、首相官邸で直訴もしました。

僕が脳出血を発症したのは、こうした状況のなかでのことでした。

話せない、動けない……

一般に、脳卒中に伴う症状としては、片側の手足の麻痺やつっぱり、水や食べ物を飲み込むときに口からこぼれたり、食べ物が肺に入ってしまったりする嚥下（えんげ）障害、言葉を話す・聞く・読む・書くことが難しくなる言語障害、記憶力や注意力の低下といったさまざまな症状が出る高次脳機能障害などがあります。

どのような症状が現れるかは、脳のどの部分がどの程度、ダメージを受けたかによって変わります。脳はそれぞれの部分が異なる働きを受け持っているからです。個人差が大きい病気といえます。

僕の場合は意識障害と右の手足の麻痺、そして話せないことでした。これは脳出血が起こった場所が、左脳だったためです。

大脳は前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉といった葉に区分けされ、それぞれの皮質にはいくつかの「野（や）」があります。運動野や言語野といった用語は聞いたことがあるのではないでしょうか。各野にはさまざまな機能があり、それぞれが連携して機能します。

各野から出た指令は神経線維を通り抹消に伝達されます。その経路として有名なのが運動路や感覚路で、どちらも経路の途中で反対側に交差するため、脳で障害が起こると症状は反対側に生じます。また、右利きの人の大半は、左脳に言語野があります。

左脳の脳出血で右の手足の麻痺と言葉の障害が起こったのはこのためで、医師によると脳内の言葉や運動、感覚が交差するコントロールセンターのような部位の半分がダメージを受けたそうです。

そのため、医師の観察でも僕はとにかくしゃべれず、運動麻痺が強かった。

いっそ、身体の一部を捨ててしまいたくなる

自覚症状としては、身体が重かった。いっそ、身体の一部を捨ててしまいたくなるくらいの感覚です。

言葉を話せないのは、自分の伝えたいことを伝えられず、非常にもどかしい思いをしました。

たとえばトイレに行きたくても看護師にうまく伝えられず、間に合わない事態も起こるわけです。オムツをしているのですが、便意をもよおしても自分の思うように伝えられないということが哀しくなったことも事実です。

ただリハビリを続けているとそういうことも少なくなり、人間の適応力はたいしたもんだなあと学びました。

※本稿は、『復活への底力 運命を受け入れ、前向きに生きる』（講談社現代新書）の一部を再編集したものです。