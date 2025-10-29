『ドラゴンボール』新作“一番くじ”発売！ 原作コミックスの表紙を再現したフィギュアなど展開
『ドラゴンボール』を題材にした「一番くじ DRAGON BALL 40th 〜其之一〜」が、10月31日（金）から、全国の「セブンイレブン」や「イトーヨーカドー」などで発売される。
【写真】悟空と魔人ブウが登場！ B賞は“巻四十二”の表紙がモチーフ
■原作コミックスをデザイン
今回『ドラゴンボール』40周年を記念し登場する「一番くじ DRAGON BALL 40th 〜其之一〜」は、鳥山明の原作イラストがデザインされたアイテムがそろう全9等級78種（うちシークレット1種）＋ラストワン賞から成るキャラクターくじ。
A賞には、記念すべき“巻一”の表紙を再現した孫悟空＆龍のフィギュア、B賞には“巻四十二”の孫悟空と魔人ブウのフィギュアが登場。いずれもコミックスから飛び出したようなこだわりの仕上がりとなっている。
また、C賞の「ビジュアルボード」、D賞の「マグカップ」、E賞の「マンガストラクチャー」、F賞の「ACLLECT ‐ドラゴンボール‐ 〜鳥山明の世界〜」、G賞の「コミックスクリアファイルセット 巻一〜巻二十一」、H賞の「鳥山明カラーイラストクリアポスター」、I賞の「コマステッカーコレクション」などファンにはたまらないアイテムが勢ぞろいする。
さらに、最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、超サイヤ人孫悟空のビッグサイズな「超サイヤ人孫悟空 ギガマンガストラクチャー ラストワンVer．」が登場するほか、同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
