¡¡2020Ç¯²þÌ¾¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î±Ê»³±ÍÂÀ(42)¤¬SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿ÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö»þ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´Ú¹ñ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢ºÇ¸å¤Î1Ëç¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤êÅÀÅ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¨⁇ÅÀÅ© Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö±ÍÂÀ¤µ¤ó¡¢ÅÀÅ© ¤É¡¼¤·¤¿¤Î¡©Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡© ¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡©¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÅÀÅ©¤Ç¤¹¤è¤Í¡ÄÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÌµÍý¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¤ÎÍâÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿´ÇÛ¤ÊÀ¼¤ò¼õ¤±±Ê»³¤Ï¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óÃí¼Í¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó¡£¡×¤ÈÊ¸¾Ï¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óÃí¼Í¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡¡±Ê»³¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2»ù¤ÎÉã¡£·ÝÌ¾¡Ö±ÍÂÀ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢20Ç¯ÎáÏÂ¤Ø¤Î²þ¸µ¤ÎÀáÌÜ¤òµ¡¤ËËÜÌ¾¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Î¡Ö±Ê»³±ÍÂÀ¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£