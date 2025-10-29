安易に飛びつくな！英紙が元マリノス監督に“待て”と訴えるワケ「アジア最高峰→スコットランド→そして…」「ここ５か月カオス」
超攻撃的サッカーを貫くことでも知られるアンジェ・ポステコグルーは、“劇薬”だ。セルティック復帰が取り沙汰されるなか、賛否両論が渦巻いている。
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックは現地10月27日、ブレンダン・ロジャーズ監督が辞任したと発表した。後任が見つかるまでの間は、元セルティック監督のマーティン・オニール氏と、元セルティック選手のショーン・マロニー氏がトップチームに関する事項を担当するという。
昨季限りでトッテナムを追われ、今季の開幕直後に赴いたノッティンガム・フォレストでも解任され、現在フリーのポステコグルーは新監督の有力候補だ。トッテナムに活躍の場を移す前の２シーズンで、セルティックに数々のタイトルをもたらした実績が高く評価されている。
ただ、イギリスの有力紙『The Guardian』は「オーストラリア人監督のスコットランドでの功績はそのままにしておくべきだ。彼は反省の期間を必要としており、次に来る仕事を安易に受け入れるべきではない」と指摘。明確に反対の意思を示した。
「過去５か月間、ポステコグルーは目まぐるしいほどの浮き沈みを経験した。カオスな時期だったと言える。世界で最も注目されるプレミアリーグから２度も解任されるのは痛手であり、温かく馴染み深い場所へ飛び込みたくなるのも無理はない。2021年から2023年までのグラスゴーでの２年間は、幸せな思い出と輝かしいトロフィーに満ちていた。ポステコグルーはパークヘッドのレジェンドだ。
しかし、復帰は間違いなく過ちとなるだろう。セルティックはロジャーズ監督の辞任後、混乱状態にある。長期的に見れば、これは勝ち目のない状況だ。もしチームを立て直せたとしても、その功績は他で評価されることはほぼない。セルティックのタイトル獲得は当然だからだ。だが、クラブの現状を考えれば、それは現実的な課題だ。もし達成できなければ、批判の噴出は確実である」
同メディアはその上で、「元オーストラリア代表監督に今必要なのは、舞い込んだ仕事にまた飛びつくのではなく、熟考の期間だ。適切な仕事がいつか必ず見つかるだろう」と説明。そして、母国の代表やクラブ、横浜F・マリノスでもタイトルを獲得した過去に触れ、こう締めくくった。
「ポステコグルーの経歴は実に輝かしい。Aリーグ制覇からオーストラリア代表でのアジアカップ優勝、アジア最高峰のリーグである日本を経てスコットランドへ、そしてプレミアリーグへ。常に前進し、高みを目指す旅路だった。セルティック復帰は容易な選択だが、後退を意味する。しばらく待つのが最善だろう」
監督キャリアが下降気味のポステコグルーは、再び上昇気流に乗れるか。現在60歳。ここが正念場だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックは現地10月27日、ブレンダン・ロジャーズ監督が辞任したと発表した。後任が見つかるまでの間は、元セルティック監督のマーティン・オニール氏と、元セルティック選手のショーン・マロニー氏がトップチームに関する事項を担当するという。
ただ、イギリスの有力紙『The Guardian』は「オーストラリア人監督のスコットランドでの功績はそのままにしておくべきだ。彼は反省の期間を必要としており、次に来る仕事を安易に受け入れるべきではない」と指摘。明確に反対の意思を示した。
「過去５か月間、ポステコグルーは目まぐるしいほどの浮き沈みを経験した。カオスな時期だったと言える。世界で最も注目されるプレミアリーグから２度も解任されるのは痛手であり、温かく馴染み深い場所へ飛び込みたくなるのも無理はない。2021年から2023年までのグラスゴーでの２年間は、幸せな思い出と輝かしいトロフィーに満ちていた。ポステコグルーはパークヘッドのレジェンドだ。
しかし、復帰は間違いなく過ちとなるだろう。セルティックはロジャーズ監督の辞任後、混乱状態にある。長期的に見れば、これは勝ち目のない状況だ。もしチームを立て直せたとしても、その功績は他で評価されることはほぼない。セルティックのタイトル獲得は当然だからだ。だが、クラブの現状を考えれば、それは現実的な課題だ。もし達成できなければ、批判の噴出は確実である」
同メディアはその上で、「元オーストラリア代表監督に今必要なのは、舞い込んだ仕事にまた飛びつくのではなく、熟考の期間だ。適切な仕事がいつか必ず見つかるだろう」と説明。そして、母国の代表やクラブ、横浜F・マリノスでもタイトルを獲得した過去に触れ、こう締めくくった。
「ポステコグルーの経歴は実に輝かしい。Aリーグ制覇からオーストラリア代表でのアジアカップ優勝、アジア最高峰のリーグである日本を経てスコットランドへ、そしてプレミアリーグへ。常に前進し、高みを目指す旅路だった。セルティック復帰は容易な選択だが、後退を意味する。しばらく待つのが最善だろう」
監督キャリアが下降気味のポステコグルーは、再び上昇気流に乗れるか。現在60歳。ここが正念場だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」