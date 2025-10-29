「昨季と比較すると半分に下がっている」トッテナム公式ショップで訊いたソン移籍後の深刻な売り上げ事情。高井ユニの人気は？【現地発】
トッテナムの本拠地トッテナム・ホットスパー・スタジアムに隣接するスパーズのオフィシャルショップの『Tottenham Experience』は、欧州で最大規模を誇るクラブストアだ。
エントランスを入るとまず、正面に置かれた巨大な液晶スクリーンが目に入る。そして店内には選手のユニホームやトッテナムグッズがズラリ。品揃え豊富で、スパーズファンならテンションが上がること間違いない。
しかしトッテナムは2023年の夏にクラブの象徴ともいえるハリー・ケインがバイエルンへ移籍。この夏にはソン・フンミンもアメリカへと渡った。公式ショップの男性店員は、絶大的な人気を誇った彼らがチームを去った後の深刻な売り上げ事情をこう明かしてくれた。
「正直にお話しすると、今のところ本当に良くないですね。１番人気があったソンが去って、グッズの売り上げは昨季と比較すると半分に下がっていますよ。ただサードの黒のアウェーユニホームはかなりの人気ですし、黄色のサードシャツの売れ行きも好調なので、なんとか大丈夫だと思います。ただ白のファーストユニホームの反応は微妙ですね」
ストアにはソン・フンミンのグッズもまだいくつか販売されていた。また、今夏に川崎フロンターレからスパーズに加入した高井幸大のユニホームの売れ行きについては、「今のところ日本やアジアの方が来たら買って行く人はいますね。これから活躍していろんな人が買ってくれることを期待していますよ」と教えてくれた。
ちなみに、今季ここまでのユニホーム売り上げ１位はミッキー・ファン・デ・フェンのようだ。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
