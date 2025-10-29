「豪華なカードが序盤でも見られるのは嬉しい」元日本代表の佐藤寿人がCLリーグフェーズ序盤の総括とMD４以降を展望！
欧州サッカー連盟（UEFA）が主催し、欧州を代表する強豪クラブによって争われる世界最高峰のサッカーの大会「UEFAチャンピオンズリーグ」（CL）。９月に開幕した本大会は、出場各チームが８試合を戦い順位を決めるリーグフェーズのMatchday（MD）３までが終了し、リーグフェーズの状況が見え始めている。
2025-26シーズンもリーグフェーズ〜決勝まで独占生中継（放送・配信）するWOWOWが、解説を務める元日本代表FWの佐藤寿人氏に開幕からここまでの振り返りや、11月に行なわれるMD４やMD５の注目試合について話を訊いた。
――まず、リーグフェーズMD３までの流れは、どのように感じていますか。
監督や主力が抜けたレバークーゼンや、序盤で強い相手と連戦になったユベントスが苦しんでいますが、全体的には、力のあるクラブがしっかりとポイントを積み上げている印象です。
前回から大会方式が変わり、ホーム＆アウェーで同じ相手と２度戦うのではなく、MD８まで違う相手と戦っていく形式になったので、負けた相手から取り返すことはできません。最初でいかにポイントを稼ぐかが大事です。
ノックアウトフェーズへのストレートイン（上位８位）を決めるチームが、昨季より早く見えてくるのではないでしょうか。一方、プレーオフ進出（９〜24位）を狙うチームは、昨季は勝点11で並んだ４チームの得失点差で決まったように、最後に１点の重みがのしかかるので、序盤は負けるとしてもロースコアに留めたいところです。
――MD４、MD５あたりから、勝ち続けてストレートインを目ざすチーム、引き分けやロースコアの失点に抑えることを考えながらプレーオフ進出を狙うチームと、立ち位置が分かれていきそうですね。では、MD４とMD５の目玉カードについてお聞きします。まず、MD４の「リバプールvs.レアル・マドリー」ですが、どのような展望になるでしょうか。
どちらも、まだチームができ上がっていない印象はあります。リバプールは、まだ昨季ほどの安定感はありません。作ろうとしている組織に、個がフィットするか。ボールを前に運ぶ推進力があるエキティケ選手は、もうフィットしているように見えるので、あとはイサク選手とどう使っていくか。
また、夏の移籍市場で日本円にして200億円超とも言われる金額で加入したヴィルツ選手が、まだ得点を決めていないことで周囲からは雑音も聞こえる状況。クオリティの高さは見せているので、彼がゴールを決めて調子を上げていくと、チームも安定して勝っていけると思うので、注目しています。
レアル・マドリーは、シャビ・アロンソ監督が１年目。彼が現役時代に活躍したリバプールのホームへ行って、どんな受け入れ方をされるのか気になりますね。
今はカウンターアタックで点が取れていますが、組織面はまだ発展途上。もう少し攻撃のビルドアップで相手の立ち位置を広げさせて、中間ポジションを使って前に進むサッカーをしたいのではないかと思います。アルダ・ギュレル選手を重宝しているあたりは、昨季との違いかなと思うのですが、新監督のもとで強い個がつながっていけるかどうかがポイントです。
どちらも攻撃が速く、スペースを与えると仕事のできる選手が揃っているので、両チームともに、守備でスペースを埋めることが重要。その守備に対し、局面をどう変えるか。組織で変えるのがリバプール、個で変えるのがレアル・マドリーという試合になるのではないでしょうか。セットプレーの攻防も見ごたえがあると思います。
――次は、同じMD４の「パリ・サンジェルマンvs.バイエルン・ミュンヘン」についてですが、どちらもMD３まで大勝を続けています。
