ファミマルPREMIUM「しみこみショコラいちご」が食べやすいサイズにリニューアル
ファミリーマートは10月21日、「ファミマルPREMIUM」の人気商品「しみこみショコラいちご」を、全国のファミリート約16,400店でリニューアル発売した。同時に、10月発売の「ファミマルPREMIUM」新商品＆リニューアル商品の売上ランキング(おむすび除く)も発表した。
ファミマルPREMIUM_しみこみショコラ
「ファミマルPREMIUM しみこみショコラいちご」(348円)は、フリーズドライのいちごから、すっきりとした甘みのホワイトチョコがとろける新食感のフルーツショコラ。美味しさはそのままに、食べやすいサイズにリニューアルした。
10月(2025年10月14日〜10月16日)のファミマルPREMIUM新商品＆リニューアル商品の売り上げランキング1位は「ゲイシャコーヒー」だった。2位は「和匠の逸品あずき最中」、3位は「ワッフルコーン贅沢ミルク」となった。
