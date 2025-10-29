小田原のレトロな「大雄山線駅舎カフェ」で、足柄牛ハンバーグなど秋メニュー発売
相州村の駅が運営する「大雄山線駅舎カフェ1の1」(神奈川県小田原市)は、秋メニューの販売を開始した。
トリュフ薫るきのこと秋野菜のデミグラスオムハンバーグ
「トリュフ薫るきのこと秋野菜のデミグラスオムハンバーグ」(2,068円)は、神奈川県の銘柄ブランド牛「足柄牛」を100%使用したハンバーグに、デミグラスソースとトリュフの香りを添えた。秋野菜をたっぷり使用している。
「秋鮭ときのこのクリームパスタ」(1,485円)は、香ばしく焼き上げた旬の秋鮭ときのこの旨味が楽しめる。
秋鮭ときのこのクリームパスタ
「季節のフルーツと守谷食パンのキャラメルナッツトースト」(1,540円)は、地元小田原の「守谷食パン」を使用したトーストに、キャラメルナッツソースと旬のフルーツをトッピングし、小田原城最中を添えた。
季節のフルーツと守谷食パンのキャラメルナッツトースト
「季節の紅茶 マロンクリーム」(605円、セット価格440円)は、マロンの香りが広がる秋限定のフレーバーティー。
