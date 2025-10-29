ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò¡ÄÉñÂæ°§»¢¤Ç¸«¤»¤¿µ¤¸¯¤¤
ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×(TIFF)¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù(11·î21Æü¸ø³«)¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹ºîÉÊ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ï¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î91ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¡£¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î±§º´Èþ¹ÀÆó(ÌÚÂ¼ÂóºÈ)¤Ï¡¢¹âÌî¤¹¤ß¤ì(ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò)¤òÅìµþ¡¦¼ÆËô¤«¤é¿ÀÆàÀî¤ÎÍÕ»³¤Ë¤¢¤ë¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Çµ¯¤³¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¡¢¤¹¤ß¤ì¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿²áµî¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë¼ÆËô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¤½¤Î¿Í¤À¤«¤êÊ¬¤Î1¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¡¢»£±ÆÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢·¯¤Ï¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¼ÆËô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£
¡Öº£¤Î¼ÆËôÄë¼áÅ·¤Î»³Ìç¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤ÆÊª¸ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤ÎÄ®¼«ÂÎ¤ÎÊý¡¹¤¬»³ÅÄÁÈ¤¬¤Þ¤¿¤³¤³¤ÇºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÁÈ¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸½¾ìÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ì®¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¸½¾ì¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬Æ±±Ç²èº×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ÊÇ¯¤Î¹ñÆâ³°¤ò´Þ¤á¤¿±Ç²è³¦¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬Â£¤é¤ì¡¢ÇÜ¾Þ¤ÈÌÚÂ¼¤â²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¡£
»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¸å¡¢ÇÜ¾Þ¤ÈÌÚÂ¼¤«¤é½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦ºÝ¤Ï°Ø»Ò¤ËÃåÀÊ¡£¤½¤Î¤È¤¥Þ¥¤¥¯¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤¬µ¤¤Å¤¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¡¢´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¸ý¸µ¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¹â¤µ¤ä³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ëµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡¢ÄÌÌõ¤È»Ê²ñ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢´ÑµÒ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
