たまアリ△タウンでクリスマスマーケット--雪をイメージした装飾やグルメを楽しめる
たまアリ△タウンクリスマスマーケット実行委員会は12月12日(金)〜25日、「たまアリ△タウン クリスマスマーケット2025」を、けやきひろばで開催する。時間は12:00〜21:00(初日のみ16:00最終日のみ20:00まで)。入場無料。
会場イメージ
今回は、「WHITE SNOW CHRISTMAS(ホワイトスノークリスマス)」と称し、イルミネーションと「雪」をイメージした装飾で、ロマンチックなクリスマスマーケットを演出する。
フードは、寒い季節にぴったりのホワイトクリスマスシチュー、香ばしいチーズがアクセントになった炙りチーズのソーセージ、特製クリスマスチーズとサワークリームがたっぷりかかったベイクドポテトなど、雪をイメージしたメニューを豊富に取りそろえる。
ジャケットポテトwithサワークリーム 溢れるクリスマスチーズ掛け
クリスマス雑貨を販売する「セレクトマーケット」は11月30日から先行オープン。リトアニア・スイス・ドイツ・オーストリア・スウェーデンなどから届く、雑貨やオーガニックコスメなどをラインナップする。
クリスマス雑貨
会場には、高さ6mもの大型ツリーが登場。約150本のけやきの木々をライトアップする「けやきひろばイルミネーション」とともに楽しめる。
会場イメージ
