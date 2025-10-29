高知県は10月29日、南海トラフ地震が発生した際の震度分布と津波浸水予測について、新たな推計を公表しました。高知市では軟弱地盤が多いことが分かり、震度7の想定エリアが増えているほか、県内の7つの市と町が新たに震度7の想定となっています。



県が公表した南海トラフ地震の最大クラスが発生した場合の新たな震度分布と津波浸水予測は、国が2025年3月に公表した被害想定をもとに県内の地質調査の結果や最新の地形データなどを反映したもので、2012年以来、13年ぶりの改訂となります。





29日に開かれた地震被害想定検討委員会で示されました。このなかで、高知市では平野部を中心に軟弱地盤の地域がこれまでの想定よりも多いことが分かり、最大震度7のエリアが全体の面積に対して35.6パーセントと、前回2012年の11.6パーセントから広がっています。またこれまで震度6強とされていた宿毛市、梼原町、津野町、仁淀川町、越知町、本山町、土佐町が新たに震度7の想定となり、県全体では大川村をのぞく33市町村が最大震度7の想定となっています。出席した委員からは「ある程度“見える化”できたので県民の注意喚起に繋げてもらえれば」といった意見が出ていました。県では、2025年度中に県の防災マップへ新たな震度分布と津波浸水予測のデータを反映する予定で、さらに人的被害や建物被害の推計を26年3月ごろに公表する見通しです。