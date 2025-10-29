特別感たっぷりな大人のノンアルご褒美ドリンクとは？【THE カクテルバイブル500】
ノンアルコールドリンク【スノーフェアリー～雪の妖精～（Snow Fairy）】
雪の妖精が彩るメルヘンチックな一杯
グラスに注がれたクラッシュ状の液体が雪原に降り注いだ雪に見立てられ、バーの空間にとても映える。ヘーゼルナッツとホワイトチョコレートの甘みとコクが相まって、デザートカクテルとして完成された一杯。
レシピ
ホワイトチョコレートシロップ（モナン）：20ml
ヘーゼルナッツシロップ（モナン）：20ml
生クリーム：120ml
ヘーゼルナッツシロップ（モナン）：20ml
生クリーム：120ml
すべての材料と氷をブレンダーに入れてブレンド。グラスに注ぎ、花を飾りつけて完成。
ひとことメモ
ノンアルコールカクテルとしては珍しい、フローズンスタイル。アルコール入りで楽しみたいときは、ラムやシロップ代わりのリキュールを使って。
ノンアルコールドリンク【バージンメアリー（Virgin Mary）】
ひと手間加えたトマトジュース
ウォッカをトマトジュースで割ったブラッディメアリーからウォッカを抜いたもの。つまり、ほぼトマトジュースと呼んでもよさそうな一杯だが、あえて「バージンメアリー」と呼ぶところに遊び心がある。
レシピ
トマトジュース：適量
氷を入れたグラスにトマトジュースを注ぎ、お好みでスパイスを加えたり、セロリやレモンを飾りつけて完成。
ひとことメモ
「ブラッディメアリー」同様、ウスターソース（リーペリン）やタバスコ、黒胡椒、塩などを加えてもおいしい。
ノンアルコールドリンク（Non-alcoholic drinks）
お酒が飲めない人にも同じようにカクテルを楽しんでもらえるようにつくられたノンアルコールカクテル。爽快なものから甘くまろやかな味わいのものまで、レシピも幅広い。フルーツジュースや牛乳、風味豊かなシロップなどを使い、鮮やかで魅力的な一杯をつくることができる。
【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡