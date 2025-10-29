「もしがく」

秋の目玉として今月1日に始まったフジテレビ系連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜午後10時）が大爆死の気配だ。脚本は同局系「王様のレストラン」「古畑任三郎」やNHK大河「真田丸」「鎌倉殿の13人」などで知られる三谷幸喜。25年ぶりに民放ゴールデン帯に携わるということで話題が先行したが、視聴率の悪化に歯止めがかからない。

【写真】「主役級」がズラリ…前代未聞の豪華すぎるキャスト陣

作品の印象について放送ライターがこう明かす。

「『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（以下、『もしがく』）は好景気に沸く1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、実際に小劇場で働いていた三谷の半自伝的ストーリーです。渋谷の小劇場を主な舞台に不器用な若者たちの苦悩と挫折、恋模様をエネルギッシュに表現することで『三谷ワールド全開で笑いと涙いっぱいに描きます』とHPでアピールしていますが、1話から4話まで見た限り、笑いや涙より退屈さが先に来てしまいました」

視聴率は完全に下落トレンドに入っている。第1話は世帯5.4％、個人3.1％、第2話は世帯4.4％、個人2.3％、第3話は世帯4.0％、個人2.2％、第4話は世帯3.7％、個人2.2％とダダ下がり。大ヒットを夢見たフジ幹部は真っ青だろう（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。

「三谷幸喜の25年ぶりの民放ゴールデン帯とあって主演の菅田将暉のほか、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、アンミカ、市原隼人、小池栄子、菊地凛子、小林薫、井上順ら超大物が勢ぞろいしました。その割りには期待したほどの盛り上がりはなく、感情移入も難しい。そもそも『大物脚本×豪華キャスト』という看板がかえって“肩に力が入りすぎて、とっつきにくい古臭い作品”という印象を与えているのです」（前出の放送ライター）

1984年の渋谷のストリップ劇場が舞台という設定は、その時代を知るシニア層には興味をもたれるかもしれない。だが、水曜午後10時という時間帯のコア視聴者にとって、演劇自体が日常的な題材ではなく、現代の若年層はさらに距離を感じてしまう。

TVerも苦戦

「初回のTVer再生数が200万回」という情報もあるが、お気に入り数はTBS系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜午後10時）の128万、裏番組にあたる日本テレビ系「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（水曜午後10時）の76万に比べ、「もしがく」は57.8万と大差を付けられているのが現状だ。

「主役を張れるほどの大物キャストが続々と出演しているにもかかわらず、お気に入り数が60万に届かないというのはかなり深刻です。TVerで視聴する層は再生速度を1.5倍などに上げて視聴する人が多く、登場人物が多すぎると集中できなくなり脱落してしまうのです。

豪華キャストを揃えたことが完全に裏目に出ていますね。しかも、ストリップ嬢役にもかかわらず二階堂ふみやアンミカの露出が少なすぎます。せめて代役を使って背中を見せるなど工夫の余地はあったはず。千葉県内に渋谷を模した巨大セットを建造するなど、1話8000万円の予算を投じたのにこれでは泣きっ面にハチでしょう」（フジテレビ関係者）

「昭和の渋谷」という設定は“懐かしさ”や“レトロ感”を狙ったものだろうが、同じように“昭和”を取り入れた大ヒットドラマがあった。昨年1月から放送されたTBS系「不適切にもほどがある」（以下、『ふてほど』）のことだ。阿部サダヲが主演を、宮藤官九郎が脚本を担当した奇想天外のコメディー。阿部演じる東京都葛飾区立第六中学校の体育教師兼野球部顧問が1986年（昭和61年）と2024年（令和6年）をタイムスリップすることで、巻き起こる騒動を通してコンプライアンスが行き過ぎた現代社会を風刺するといった意欲作だった。

「三谷作品は軽妙洒脱でユーモアに富んでおり『もしがく』もその路線ですが、考察したくなるような登場人物の謎や現代社会への鋭い観察があまり盛り込まれていません。TBS系『VIVANT』のようにSNSで考察合戦がヒートアップし、その流れで視聴率に勢いがつくといった良い循環ができていないようです」（同関係者）

ドラマのタイトルは1623年に出版されたシェイクスピアの喜劇「お気に召すまま」に登場する「すべてこの世は舞台、人は皆役者に過ぎぬ」というセリフに由来する。無理に連ドラ化するより都内の小劇場で舞台化した方が良かったのではないか。

デイリー新潮編集部