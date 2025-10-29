Amazonは、11月4日23時59分まで「スマイルSALE」を開催している。Ankerの完全ワイヤレスイヤフォンなどもセール対象となっており、10月29日15時40分に編集部が確認したところ、「Soundcore Liberty 4」が通常14,990円のところ28％ OFFの10,740円、イヤカフ型「Soundcore C40i」は通常12,990円のところ23％ OFFの9,990円で販売されている。

そのほか完全ワイヤレスイヤフォンでは、イヤフォンの重さが約4.4gと軽量な「Soundcore Life P2 Mini」が22％ OFFの3,490円、耳掛け式の「Soundcore V20i」が17％ OFFの4,990円、「Soundcore AeroFit」が23％ OFFの9,990円。

さらにワイヤレスヘッドフォン「Soundcore Life Q30」やBluetoothスピーカー「Soundcore Motion 300」、「Soundcore Boom 2 Pro」などもセール対象となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください