通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間９．５５％、円高リスク警戒

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.55　5.57　7.57　6.43
1MO　8.56　5.41　7.10　7.03
3MO　8.90　5.90　7.58　6.95
6MO　9.09　6.26　7.99　7.26
9MO　9.24　6.54　8.32　7.47
1YR　9.32　6.72　8.56　7.62

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.30　8.33　6.20
1MO　7.73　7.96　6.20
3MO　8.34　8.25　6.75
6MO　8.72　8.73　7.13
9MO　9.04　9.11　7.39
1YR　9.24　9.29　7.56
東京時間16:35現在　参考値

ドル円１週間は９．５５％と１カ月から１年物にかけての各期間の水準を上回っている。米財務長官から日銀利上げに関する圧力をかけられるなかで、市場では日銀動向に対する不透明感がより一層高まってきているもよう。ただ、現時点のスポット市場では大きな水準修正の動きにはつながっていない。オプション取引高も低水準にとどまっている。動き出し待ちの局面となっているようだ。