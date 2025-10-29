通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．５５％、円高リスク警戒 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．５５％、円高リスク警戒

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.55 5.57 7.57 6.43

1MO 8.56 5.41 7.10 7.03

3MO 8.90 5.90 7.58 6.95

6MO 9.09 6.26 7.99 7.26

9MO 9.24 6.54 8.32 7.47

1YR 9.32 6.72 8.56 7.62





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.30 8.33 6.20

1MO 7.73 7.96 6.20

3MO 8.34 8.25 6.75

6MO 8.72 8.73 7.13

9MO 9.04 9.11 7.39

1YR 9.24 9.29 7.56

東京時間16:35現在 参考値



ドル円１週間は９．５５％と１カ月から１年物にかけての各期間の水準を上回っている。米財務長官から日銀利上げに関する圧力をかけられるなかで、市場では日銀動向に対する不透明感がより一層高まってきているもよう。ただ、現時点のスポット市場では大きな水準修正の動きにはつながっていない。オプション取引高も低水準にとどまっている。動き出し待ちの局面となっているようだ。

