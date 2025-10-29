新川優愛、大好きな芸人と2ショットに喜び「お会いできて嬉しかったなぁ」「大いに盛り上がっていました」
俳優の新川優愛（31）が28日、齊藤京子＆水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）の公式Xに登場。新川が大好きな芸人との2ショットが公開された。
【写真】「楽しかったです！」新川優愛＆ヒコロヒーの2ショット
投稿では「なんと！今回ゲストでインタビュアー役として #ヒコロヒーさんが出演 #新川優愛さんはヒコロヒーさんが大好きとのことで 撮影合間は大いに盛り上がっていました」と撮影オフショットをアップ。
続けて新川も29日、自身の公式Xを更新し「お会いできて嬉しかったなぁ 短い時間だったけど楽しかったです！」と大好きなお笑い芸人・ヒコロヒー（36）との共演に喜びをつづっている。
本作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）を実写化したもの。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する、衝撃の復讐エンターテインメントだ。
