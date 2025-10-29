新川優愛 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の新川優愛（31）が28日、齊藤京子＆水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜　後11：00）の公式Xに登場。新川が大好きな芸人との2ショットが公開された。

【写真】「楽しかったです！」新川優愛＆ヒコロヒーの2ショット

　投稿では「なんと！今回ゲストでインタビュアー役として #ヒコロヒーさんが出演　#新川優愛さんはヒコロヒーさんが大好きとのことで　撮影合間は大いに盛り上がっていました」と撮影オフショットをアップ。

　続けて新川も29日、自身の公式Xを更新し「お会いできて嬉しかったなぁ　短い時間だったけど楽しかったです！」と大好きなお笑い芸人・ヒコロヒー（36）との共演に喜びをつづっている。

　本作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）を実写化したもの。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する、衝撃の復讐エンターテインメントだ。