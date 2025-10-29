菜々緒、“圧巻”美脚＆美スタイル全開のCMオフショットに反響「スタイルえぐい」「理想です」「もはや女神」
俳優でモデルの菜々緒（37）が29日までに、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。ロサンゼルスで行われたというCM撮影の舞台裏を公開し、その圧巻スタイルに注目が集まっている。
【動画】「スタイルえぐい」圧巻の美脚＆美スタイル全開の菜々緒
投稿では、白のスニーカーにショートパンツ、ニットカーディガンを合わせたリラックスコーデで、階段を降りる姿やカメラ前でほほ笑む姿が収録されており、長い手脚が際立つ美ボディに視線が釘付け。
撮影中の自然体な表情も印象的で、洗練された空間と相まって、まるで海外映画のワンシーンのようだ。さらに、撮影合間に仲間と食事を楽しむ姿や、犬を抱きしめる様子も公開され、クールな印象とは一転、笑顔あふれる柔らかい雰囲気で、ファンの心を掴んでいる。
コメント欄には、「何を着ても、何を履いてもステキです」「ほんとにBeautifulです」「本当にキレカワ 理想です」「スタイルえぐい 美しーーーい」「黒髪が素敵だ」「綺麗すぎて もはや女神」「菜々緒さん 綺麗」「お美しい 同じ女性としてとても憧れてます」など、絶賛の声が次々に寄せられていた。
