ハロウィンイベントで悪女レスラーの“鏡よ鏡…”演出が話題を席巻。「悪いのに可愛い」--そんなミステリアスな魅力にファンが熱狂した。

【映像】小悪魔美女の“鏡キラキラ”超ド派手入場パフォーマンス

WWEの第3ブランド・NXTで行われたハロウィン大会『ハロウィン・ハボック』で、ブレイク・モンローの入場シーンが注目を集めている。

この日、NXT女子北米王座に挑戦したブレイクの入場は、バックステージのカメラからスタート。青い照明に照らされた巨大な鏡のフレームから現れるブレイクの姿が、きらびやかに輝いた。白いベールにレザージャケット、グリッターの骸骨コスチュームという特別仕様のエントランス映像が公式Xに投稿されると、瞬く間に18万ビューを突破した。

この“グラマー”全開のビジュアルにファンも大反応。「これまでのコスチュームで最高！」「NXTの女子エントランスでこれ以上ない演出」「マドンナの衣装みたいだ」「めちゃくちゃ美しい」と絶賛の声が相次いだ。「彼女をすぐにSmackDownに上げてほしい！」と、昇格待望論まで飛び出している。

登場から間もなくヒール路線でキャラクターを確立したブレイク・モンローだが、数年前までは日本マットで“マライア・メイ”の名でも知られていた。女子北米王座戦は、本来の王者ソル・ルカが足の負傷で欠場したため、代役としてタッグパートナーのザリアと戦うイレギュラーな形で実施。ブレイクがザリアを下し、初のタイトル戴冠を果たした。

