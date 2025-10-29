「高市首相は後継者」トランプ大統領が親密ぶりアピールし韓国へ　小泉防衛相は国防長官と初会談、“スカジャン姿”披露

29日朝、羽田空港に現れたアメリカ・トランプ大統領。

今回の訪日に満足したのか、拳を2度突き上げ「サンキュー」と口にしたあと機内へと消えていきました。

2泊3日の日本での日程を終え、大統領専用機「エアフォースワン」は午前10時前、次の訪問先・韓国に向け離陸。

その機内で、トランプ大統領は28日初めて会った高市首相について「彼女はシャープで賢く、エネルギッシュな女性だ。写真は嘘をつかない。素晴らしい写真ばかり」と絶賛しました。

公開された複数の写真には、テレビを見ながらリラックスした様子で会話をする2人の様子や、大統領専用ヘリ「マリーンワン」の中で満面の笑みを浮かべる2人。

さらにがっちり腕を組んで、迎賓館の階段を下りる2人の姿もありました。

2人の親密さが最も表れていたのが、神奈川県横須賀市でのアメリカの空母「ジョージ・ワシントン」でのひと幕でした。

「日本の株式市場とアメリカの株式市場が最高値を記録した。これは我々が“何か素晴らしいこと”をしているという意味だ」と話して、高市首相の肩を抱き寄せたトランプ大統領。

さらに「私は今この新しい首相をすごく尊敬している。そしてこれは言わねばならない、彼女は日本の歴史上初の女性首相だ！」というトランプ大統領のスピーチに、高市首相は満面の笑顔で拳を突き上げました。

29日の大統領専用機内では、ご機嫌だったというトランプ大統領。

高市首相は“安倍元首相の後継者”と語ったということです。

さらに、日本側が用意したお土産の1つ、安倍元首相愛用のパターについても満足した様子。

アメリカ トランプ大統領：

彼（安倍元首相）のパターをもらった。ちなみに私とプレーしたときに彼が使っていて、とても良い結果を出していた。

機内から、雪化粧された富士山を楽しんだというトランプ大統領は正午前、韓国に到着。

午後からは李在明（イ・ジェミョン）大統領と米韓首脳会談に臨みました。

一方、トランプ大統領が去った日本では、29日、小泉防衛相とヘグセス国防長官が日米防衛相会談を実施。

小泉防衛相は会談で「昨日、高市首相は今や世界で最も偉大な同盟であり、日米両国をより強く豊かにする。日米同盟の新たな歴史を共に作り上げていくとの決意を示されました。その実行こそが、私とヘグセス長官のかせられた共通の責任であります」と述べました。

ヘグセス長官のSNSには小泉防衛相とおそろいのタカの刺しゅうが入った、小泉防衛相の地元・横須賀でおなじみの“スカジャン姿”を披露。

北朝鮮や中国をはじめとする地域の安全保障情勢について認識を共有したということです。