フリーアナウンサー神田愛花（45）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にMCとして出演。夫でお笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（53）との結婚を決めた理由を明かした。

ゲストの元BiSHハシヤスメ・アツコとセントチヒロ・チッチから結婚相手の選び方を聞かれた神田は「もともと結婚願望、本当になかったんですよ。35ぐらいまで、本当になかったんです、一切。ずっと独身がよかったんですよ、面倒くさいし、責任も出てくるから」と明かした。

そして「夫と出会って初めて、この人の時間のためだったら、自分の時間を犠牲にできるって思えたんですよ」と、日村と出会った時の思いを明かすと、「ステキ〜」の声が上がった。続けて「仕事と夫のどっちに時間を割くかって時に、夫に割けると思った人が初めてだったので」と説明した。

そして、「何か言うじゃないですか。これまでの方は『愛花ちゃんって面白いね』で、いなくなっちゃってたんですけど。夫はそこから3倍、4倍…。それを嫌なことと受け取らずに面白いと思ってくれて、2倍、3倍の話に膨らませてくれて。皆さんもそうだと思うんですけど、芸人さんだと。それで、このままでいいんだと思いまして…というのが重なったんです」と告白した。

そして「ステキ〜」「愛花のままでいいんだを初めて教えてくれた男性」などの声がかかった。すると神田は「皮かぶる… 皮かぶるって言います？」と言い、「猫をかぶる」と指摘されると、恥ずかしそうに両手で顔を覆い、MCのハライチ澤部佑（39）が「ネットニュース楽しみにしましょうや」と言い、笑った。

しばらく動揺を隠せなかった神田だが澤部が「全てを変えてくれたんですね。価値観をね」と言うと、「本当にそうです。それは私のバージョンです」と答えた。