ToppsがNBA公式カードを約15年ぶりに復活…10月31日より限定発売

NBAグッズの公式ライセンシーであるファナティクス・ジャパンは10月29日、NBA公式オンラインストア「NBA Store Japan」で「NBA 2025-26 TOPPS FLAGSHIP VALUE BOX」を発売すると発表した。販売開始は10月31日（金）12時からで、120箱限定。価格は税込4400円となる。







ToppsとNBAは10月1日に長期独占契約を締結し、これにより2010年以来となるNBA公式ライセンスカードの発行が再開された。1938年創業のToppsは、1950年代からMLB公式カードを手がけてきた老舗ブランドで、今回のNBAライセンス再取得により、ToppsロゴのNBAカードが約15年ぶりに復活。ファナティクス傘下で新たな展開を迎える。

商品には、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）の直筆サインカードや、2025年ドラフト全体1位指名のクーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）のルーキーカードが含まれる。また、レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）の完全ライセンスサインが収録されるほか、ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）、ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）らの着用ジャージー素材を使用した「レリックカード」もラインナップされている。

【画像】カードラインナップ（一部）