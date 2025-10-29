株式会社焦点工房は10月29日（水）、銘匠光学の交換レンズ「TTArtisan 50mm f/0.95 ASPH. ライカMマウント ブラック」を発売した。希望小売価格は15万8,000円。

35mmフルサイズフォーマットのイメージセンサーに対応するライカMマウント用レンズ。距離計に連動する。2022年10月に発売した「TTArtisan 50mm f/0.95 ASPH チタンカラー」のカラーバリエーションモデル。

また製品の位置づけとしては、2020年9月に発売した「TTArtisan 50mm f/0.95 ASPH」の後継改良モデルにあたり、レンズ先端を細くすることでファインダーの視界をわずかに広くした。フィルター径は従来モデルの67mmから62mmに短縮している。

ASPH非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚、高屈折レンズ8枚による8群11枚のレンズ構成で諸収差を効果的に抑制。

基本的な製品仕様は変わらないが、従来モデルで18金メッキコーティングを施していた真ちゅう素材のマウントパーツ部は、今回のブラックモデルでは通常のコーティング仕様に変更しているという。

鏡筒素材には航空機グレードのアルミニウムを採用。アルマイト仕上げにより質感と耐久性を両立したとしている。このほかクリック付きの絞りリングを備える。

サンプル画像（提供：株式会社焦点工房）

対応マウント：ライカM 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：50mm レンズ構成：8群11枚（ASPH非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚、高屈折レンズ8枚） フォーカス：MF（距離計連動型） 絞り：F0.95-F16 絞り羽根：14枚 最短撮影距離：0.7m フィルター径：62mm 外形寸法：約Φ72×73mm（マウント部除く） 質量：約686g 付属品：前後キャップ、精密ドライバー（レンズの距離計連動カム微調整用）