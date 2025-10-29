馬場典子、「身長体重がほぼ大谷翔平」入社1年目からお世話になっている人を告白「顔が似てます」「皆さん、素敵な笑顔」
フリーアナウンサーの馬場典子（51）が29日、自身のインスタグラムを更新。元バレーボール日本代表で、現在は日本バレーボール協会会長を務める川合俊一（62）、ラグビー元日本代表の五郎丸歩（39）との3ショットを公開した。
【写真】「身長体重がほぼ大谷翔平」川合俊一＆五郎丸歩＆馬場典子の3ショット
馬場は「川合俊一さん 五郎丸歩さんと久しぶりにお会いしました 入社1年目から長くお世話になっている川合さんですが、身長体重が『ほぼ大谷翔平』さんとは知りませんでした（笑）」と衝撃の事実を明かし、3人が笑顔を見せた3ショットを披露している。
この投稿に「川合俊一さんと大谷翔平さん、顔が似てます」「バレーボール界のプリンスとラグビー界のプリンス」「皆さん、素敵な笑顔」などのコメントが寄せられていた。
