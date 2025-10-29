石川佳純、レアなエプロン姿に反響「佳純ちゃんが料理！」「めっちゃ可愛い」「似合ってます」
元卓球日本代表の石川佳純（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。『きょうの料理』（NHK Eテレ）にゲスト出演した際のエプロン姿のオフショットを公開した。
【写真】「佳純ちゃんが料理！」「めっちゃ可愛い」“レア”なエプロン姿の石川佳純
石川は28日放送回に登場。投稿では「高タンパク、低脂質をテーマに蒸籠を使って簡単で美味しいメニューを牛尾先生に教えていただきました！」と報告し、ピンクの濃淡がオシャレな“エプロンコーデ”や講師を務めた牛尾理恵氏との2ショット写真を披露した。
レアなエプロン姿に、コメント欄には「佳純ちゃんが料理！」「佳純ちゃんエプロン姿素敵です！」「似合ってます」「めっちゃ可愛い」「笑顔が素敵です♪」などと反響が寄せられている。
