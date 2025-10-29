　10月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは287銘柄。東証終値比で上昇は136銘柄、下落は115銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが34銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は45円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3195>　ジェネパ　　　　　　855　 +183（ +27.2%）
2位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5890　 +786（ +15.4%）
3位 <9424>　日本通信　　　　　164.5　+21.5（ +15.0%）
4位 <6648>　かわでん　　　　　 9300　+1210（ +15.0%）
5位 <5857>　ＡＲＥＨＤ　　　　 2595　 +300（ +13.1%）
6位 <9082>　大和自　　　　　　 1425　 +153（ +12.0%）
7位 <2459>　アウン　　　　　　526.2　+42.2（　+8.7%）
8位 <4176>　ココナラ　　　　　376.9　+29.9（　+8.6%）
9位 <7501>　ティムコ　　　　 1177.7　+57.7（　+5.2%）
10位 <3624>　アクセルＭ　　　　113.2　 +5.2（　+4.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4651>　サニックスＨ　　　　134　　-80（ -37.4%）
2位 <9983>　ファストリ　　　　46470　-9000（ -16.2%）
3位 <9251>　ＡＢ＆Ｃ　　　　　 1180　 -144（ -10.9%）
4位 <4366>　ダイトーケミ　　　　286　　-31（　-9.8%）
5位 <1840>　土屋ＨＤ　　　　　241.1　-23.9（　-9.0%）
6位 <3475>　グッドコムＡ　　　 1395　 -130（　-8.5%）
7位 <3974>　ＳＣＡＴ　　　　　　530　　-37（　-6.5%）
8位 <7711>　助川電気　　　　　 6970　 -430（　-5.8%）
9位 <6955>　ＦＤＫ　　　　　　349.1　-17.9（　-4.9%）
10位 <4880>　セルソース　　　　　480　　-23（　-4.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5890　 +786（ +15.4%）
2位 <6857>　アドテスト　　　22879.5 +759.5（　+3.4%）
3位 <9022>　ＪＲ東海　　　　　 4250　 +116（　+2.8%）
4位 <6702>　富士通　　　　　 3924.9　+85.9（　+2.2%）
5位 <5706>　三井金属　　　　　15800　 +270（　+1.7%）
6位 <6501>　日立　　　　　　　 4910　　+60（　+1.2%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　27630　 +315（　+1.2%）
8位 <6503>　三菱電　　　　　　 4200　　+46（　+1.1%）
9位 <5713>　住友鉱　　　　　 4961.4　+41.4（　+0.8%）
10位 <6752>　パナＨＤ　　　　 1889.9　+14.9（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9983>　ファストリ　　　　46470　-9000（ -16.2%）
2位 <6146>　ディスコ　　　　　54800　-1590（　-2.8%）
3位 <8267>　イオン　　　　　　 2363　-15.0（　-0.6%）
4位 <6594>　ニデック　　　　　 1948　-12.0（　-0.6%）
5位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　702　 -3.9（　-0.6%）
6位 <1802>　大林組　　　　　　 2580　-10.0（　-0.4%）
7位 <4506>　住友ファーマ　　　 1648　　 -6（　-0.4%）
8位 <6301>　コマツ　　　　　　 5531　　-19（　-0.3%）
9位 <5401>　日本製鉄　　　　　　635　 -1.4（　-0.2%）
10位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 3455　 -6.0（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

