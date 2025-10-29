10月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは287銘柄。東証終値比で上昇は136銘柄、下落は115銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが34銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は45円高となっている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <3195> ジェネパ 855 +183（ +27.2%）

2位 <6701> ＮＥＣ 5890 +786（ +15.4%）

3位 <9424> 日本通信 164.5 +21.5（ +15.0%）

4位 <6648> かわでん 9300 +1210（ +15.0%）

5位 <5857> ＡＲＥＨＤ 2595 +300（ +13.1%）

6位 <9082> 大和自 1425 +153（ +12.0%）

7位 <2459> アウン 526.2 +42.2（ +8.7%）

8位 <4176> ココナラ 376.9 +29.9（ +8.6%）

9位 <7501> ティムコ 1177.7 +57.7（ +5.2%）

10位 <3624> アクセルＭ 113.2 +5.2（ +4.8%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <4651> サニックスＨ 134 -80（ -37.4%）

2位 <9983> ファストリ 46470 -9000（ -16.2%）

3位 <9251> ＡＢ＆Ｃ 1180 -144（ -10.9%）

4位 <4366> ダイトーケミ 286 -31（ -9.8%）

5位 <1840> 土屋ＨＤ 241.1 -23.9（ -9.0%）

6位 <3475> グッドコムＡ 1395 -130（ -8.5%）

7位 <3974> ＳＣＡＴ 530 -37（ -6.5%）

8位 <7711> 助川電気 6970 -430（ -5.8%）

9位 <6955> ＦＤＫ 349.1 -17.9（ -4.9%）

10位 <4880> セルソース 480 -23（ -4.6%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6701> ＮＥＣ 5890 +786（ +15.4%）

2位 <6857> アドテスト 22879.5 +759.5（ +3.4%）

3位 <9022> ＪＲ東海 4250 +116（ +2.8%）

4位 <6702> 富士通 3924.9 +85.9（ +2.2%）

5位 <5706> 三井金属 15800 +270（ +1.7%）

6位 <6501> 日立 4910 +60（ +1.2%）

7位 <9984> ＳＢＧ 27630 +315（ +1.2%）

8位 <6503> 三菱電 4200 +46（ +1.1%）

9位 <5713> 住友鉱 4961.4 +41.4（ +0.8%）

10位 <6752> パナＨＤ 1889.9 +14.9（ +0.8%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <9983> ファストリ 46470 -9000（ -16.2%）

2位 <6146> ディスコ 54800 -1590（ -2.8%）

3位 <8267> イオン 2363 -15.0（ -0.6%）

4位 <6594> ニデック 1948 -12.0（ -0.6%）

5位 <9501> 東電ＨＤ 702 -3.9（ -0.6%）

6位 <1802> 大林組 2580 -10.0（ -0.4%）

7位 <4506> 住友ファーマ 1648 -6（ -0.4%）

8位 <6301> コマツ 5531 -19（ -0.3%）

9位 <5401> 日本製鉄 635 -1.4（ -0.2%）

10位 <4661> ＯＬＣ 3455 -6.0（ -0.2%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



株探ニュース

