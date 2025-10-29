◇MLBワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ 6-2 ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)

ブルージェイズがドジャースに勝利し、2勝2敗のタイに戻しました。試合後には先発マウンドにあがったシェーン・ビーバー投手が取材に応え、前夜の熱戦を振り返りました。

日本時間28日に行われたワールドシリーズ第3戦は、6時間超えの大熱戦。延長18回にもつれる接戦で、両ブルペンも控えリリーフ陣を使い切る事態となりました。ドジャースでは2日前に9回105球の完投を見せた山本由伸投手がブルペンへ。対するブルージェイズは、第4戦に先発予定とされていたビーバー投手がブルペンに入りました。

前夜のブルペン入りの経緯を聞かれたビーバー投手は、投手コーチらの指示ではなく自発的に行ったことを明かします。さらに続けて「実はマックスのおかげなんだ」とこの試合で先発していたマックス・シャーザー投手の名前をあげます。

続けて「マックスはいつも一歩先を行くんだ。11回か12回に突入して、彼が『ビーブス、もし状況が怪しくなったら…』って言うんだ。明らかに頭の中で計算してるのが伝わってきて、『投げられるか？』って聞かれて、俺は『あぁ、できるよ』って答えたんだ。それで監督と投手コーチに伝えたんだ。コーチは『あぁ、最後の手段として君が必要になるかもな』って言ってたし、多分僕は本当にボールを託されそうだったんだ」とその様子を振り返りました。

加えて「ワールドシリーズの延長戦19回に登板する準備をしなければならなかったし、もしかしたらメジャー初セーブになるかもしれないって考えてた。確かにテンションは上がってたよ。ワールドシリーズでなら、それはすごくクールだっただろうね」と登板への期待もあったことを明かしました。

それでもチームはドジャースのフレディ・フリーマン選手の一発を浴び敗戦。ビーバー投手はこれを『背骨が折れるような敗戦』と表現します。それでも闘志を絶やさず4戦目に勝利。明日の第5戦を終えての、本拠地での2連戦に望みをつなぎました。

この思いについてビーバー投手は「これはワールドシリーズだ。あの時、1敗しただけだ。今や我々は同点に追いつき、リードを奪うチャンスを得た。明日勝てばトロントにリードを持って帰れる。だから、特に言うことはなかった。昨夜は全てを出し切ったし、みんな疲れていた。でも互いを誇りに思っている。過酷な試合だったけど、同時に気持ちを切り替える必要があった。僕らはそれを成し遂げ、今日もワールドシリーズを勝ち取る興奮を持って臨めた。それが今の僕らの状況だ。それ以外に選択肢はない。これからもひたすら戦い続け、互いのためにプレーし続ければ、必ず良い場所にたどり着ける」と語り、今後の勝利への思いも明かしました。