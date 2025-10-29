京都発3人組バンドKI_ENが11月19日、1stアルバム『旅立ちのとき』をリリースする。これに伴って、東京にて抽選無料招待によるリリース記念Studio Liveを実施することが発表となった。

◆KI_EN (きえん) 画像

KI_ENは2024年11月よりライブをスタート。2025年、地元・京都で二度のワンマンライブを成功させたほか、関西や関東を中心に各地のイベントへ精力的に出演するなど、その注目度を急速に高めている。

アルバム『旅立ちのとき』には、タイトル曲「旅立ちのとき」をはじめ、これまでにリリースした4曲のシングル曲に加え、ライブで定番となっている「シミラー」「輪廻」、そして2ndシングル「Better」のアルバムバージョンを含む、全8曲が収録される。

ジャケット写真は、KI_ENの原点“京都”からの旅立ちを象徴する場所として、京都市左京区八瀬野瀬町にある叡山電鉄叡山本線の終着駅・八瀬比叡山口駅で撮影されたものだ。

12月には同アルバムを引っ提げて、京都と東京の2ヵ所で初のワンマンツアーを開催するほか、11月21日に東京・渋谷Amazon Music Studio Tokyoにてアルバムリリースを記念したStudio Liveの実施が決定。こちらのライブは抽選無料招待制となる。応募受付は11月10日23:59まで。

以下に、アルバム『旅立ちのとき』に関するメンバーのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「アルバムタイトルであり、リード曲でもある

”旅立ちのとき”このキーワードはこのアルバムを表現する上で最も大切にした言葉です。

口には出せずとも沸々と湧いてくる想いや、夢、愛がありそれらを蔑ろにしないために

旅立つときに思いを馳せ、今一瞬を誇れるような時間を過ごしたいという願いのこもったアルバムです」

──野川爽良(G, Vo)

◆ ◆ ◆

「KI_ENの”今”をそのまま閉じ込めた初のアルバムです。

聴いてくださる方の心の奥底まで伝えられるよう、細部の音像とバランスを突き詰め、ミックスとアレンジの両面から練り上げた音を心で体感してください」

──橋本歩夢(Key)

◆ ◆ ◆

「このアルバムを通じて、KI_ENという存在がより明確な形を成したと感じています。ここから始まる旅がどのようなものになるのか、これからの展開が楽しみです」

──澤 風雅(G)

◆ ◆ ◆

■1stアルバム『旅立ちのとき』

2025年11月19日(水)配信開始

▼収録曲

1 旅立ちのとき

2 シミラー

3 Better (★)

4 輪廻

5 スノーハート (★)

6 Better (ALBUM ver.)

7 記憶の地図 (★)

8 性根 (★)

全8曲入り

(★)＝シングル曲

■＜1st Album『旅立ちのとき』リリース記念 Studio Live＞

2025年11月21日(金) 東京・Amazon Music Studio Tokyo

18:30〜18:55開場 / 19:00開演

東京都渋谷区神南1丁目6-9

応募締切：11月10日(月)23:59

当選者発表：11月12日(水)17:00頃 ※登録メールアドレスへご連絡

応募URL：https://x.gd/2ldWHj

■＜KI_EN 初ツアー2025 「奇縁ノ壱」＞

12月14日(日) 東京・TOKIO TOKYO

open18:00 / start18:30

12月21日(日) 京都・KYOTO MUSE

open18:00 / start18:30

▼チケット

前売り 3,000円(税込)

当日 3,500円(税込)

https://diskgarage.com/artist/detail/14756

■ライブ／イベント出演情報

＜バズリズムライブ2025 BUZZステージ＞

11月1日(土) 神奈川・横浜アリーナ

