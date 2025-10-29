山形県内各地で連日、市街地や住宅敷地でのクマの目撃が続き、家畜の食害も確認された。

目撃件数は過去最多を更新し続け、人的被害も増えている。これからさらに柿や栗の実を狙って人里に現れる可能性が高く、注意が必要だ。（田中大貴、山田優芽）

ひな鳥食い荒らす

小国町では２１日、男性（４７）がビニールハウス内の鶏小屋で飼育していた地元ブランド「やまがた地鶏」のひな鳥３４羽がクマに食べられる被害があった。

同日午前７時頃、男性の母親（７２）が網が破られているのに気付いた。暗視カメラの映像を確認したところ、夜中にクマ１頭（体長約１・５メートル）が鶏小屋の網を勢いよく破って侵入し、１４分ほどにわたり、ひなを食い荒らす様子が映っていた。

男性は毎年６月と１０月に３５羽程度のひなを購入して育て、主に自家消費していた。今月は１０日にひなを買ったばかりだった。

猟友会がビニールハウス脇にドラム缶のわなを１か所設置したが捕獲できず、その後も自宅周辺へのクマの出没が続いている。

これまで毎年秋には、近くのクルミの木から落ちた実をクマが食べに現れたが、ひなが襲われたことはなかったという。ひなは以前、人が近づくと寄ってきたが、生き残った２羽はおびえて小屋の奥から出てこなくなった。

男性は「タヌキやイタチの対策はしていたが、クマは想定していなかった。今回のクマが駆除されない限り、来年秋の飼育はやめることも考える」と話す。

統計追いつかず

２２日夜〜２３日朝には、同町の民宿でもやまがた地鶏の親鳥１５０羽のうち１４５羽が襲われた。町は、足跡や金属製の網が破損した跡から、クマによる被害と判断。鶏が小屋と運動場を行き来する直径約３０センチの穴から侵入したとみている。

猟友会が近くに箱わなを設置し、２４日にクマ１頭を捕獲した。駆除すると、胃の中から鳥の羽根が見つかった。クマはまだ現れるといい、民宿経営者は「あれだけの量は複数で食べたはずだ」とみる。今もわなを設置して警戒している。

町では９月以降、クルミや栗、柿、ソバ畑などで被害が確認された。町の担当者は「記録を取るだけで精いっぱいで、統計としてまとめられていない」と困り果てる。

市街地の目撃１６１件

県みどり自然課によると、今年のクマの目撃件数（１９日現在）は１６７３件と、統計を取り始めた２００３年以降で最多を更新し続けている。うち市街地での目撃件数は１６１件。キノコ採りや農作業中などの人が襲われる人的被害（２６日現在）は９件確認されている。

今年は４〜８月の間に４０６頭のクマを駆除した。７月頃から頭数が増え、８月だけでも１７０頭を駆除。９月も同程度で駆除を続けたという。クマ出没が相次いだ２３年度は７７７頭だった。今年度はこれに迫る勢いだ。

同課の担当者は「柿や栗を目当てにクマが市街地に出没するケースが増えている。クマを近づけないよう、実は早めに収穫して」と呼び掛ける。