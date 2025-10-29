世界クラブ選手権の予選で大阪ブルテオンとペルージャが同組に！
2025年12月15日（月）～21日（日）の日程で、ブラジルのベレンで開催される男子世界クラブ選手権の予選の組み分けと試合スケジュールが発表された。
5大陸の各王者と開催国王者、さらに主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場するこの大会は、4チームずつの2グループに分け総当たり戦を戦い、その結果上位2チームが決勝トーナメントに進出し、ノックアウト方式でクラブ世界一を争う。トーナメント初戦はA組1位とB組2位が第1試合を、A組2位とB組1位が第2試合を戦い、負けると3位決定戦へ、勝てば決勝戦へ進む形となっている。
日本からはアジアクラブ選手権で準優勝を飾った大阪ブルテオンが、そして欧州男子チャンピオンズリーグで優勝を果たした石川祐希が所属するセリエAのペルージャが出場することが決まっていたが、両チームが共に予選プールBに振り分けられた。
予選は日本時間の16日（火）から19日（金）まで行われる。予選を通過した各プール上位2チームはファイナルに進み、準決勝が21日（日）の3:30と6:30開始で2試合、3位決定戦は22日（月）3:00から、決勝戦は同日6:30からの開催が決まっている。
なお、大阪Ｂとペルージャと同組のクルゼイロ（ブラジル）は前大会の優勝チームでもあるため、ファイナル進出をかけた熾烈な争いが期待される。
■出場クラブ一覧
【プールA】
・アル・ラーヤン（カタール）
・ザビエルチェ（ポーランド）
・ヴォレイ・レナータ（ブラジル）
・プライア・クルーベ（ブラジル）
【プールB】
・大阪ブルテオン（日本）
・ペルージャ（イタリア）
・クルゼイロ（ブラジル）
・スウェリー（リビア）
■予選スケジュール（すべて日本時間）
▼12月16日（火）
・22:00 大阪ブルテオン（日本）vs クルゼイロ（ブラジル）
▼12月17日（水）
・1:30 ペルージャ（イタリア）vs スウェリー（リビア）
・5:00 アル・ラーヤン（カタール） vs プライア・クルーベ（ブラジル）
・8:30 ヴォレイ・レナータ（ブラジル） vs ザビエルチェ（ポーランド）
・22:00 クルゼイロ（ブラジル） vs スウェリー（リビア）
▼12月18日（木）
・1:30 大阪ブルテオン（日本） vs ペルージャ（イタリア）
・5:00 アル・ラーヤン（カタール） vs ザビエルチェ（ポーランド）
・8:30 ヴォレイ・レナータ（ブラジル） vs プライア・クルーベ（ブラジル）
・22:00 ペルージャ（イタリア） vs クルゼイロ（ブラジル）
▼12月19日（金）
・1:30 大阪ブルテオン（日本） vs スウェリー（リビア）
・5:00 プライア・クルーベ（ブラジル） vs ザビエルチェ（ポーランド）
・8:30 ヴォレイ・レナータ（ブラジル） vs アル・ラーヤン（カタール）