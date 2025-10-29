韓国へ向かうエアフォースワンの機内で記者団に話をするトランプ氏＝２９日/Andrew Harnik/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２９日、自身の３選出馬が認められないのは憲法上「非常に明白」だとの認識を示した。トランプ氏に近い関係者から３選出馬の計画があると主張する声が上がり、ここ数日臆測が広がっていた。

アジア歴訪中のトランプ氏は、地域の首脳会合に臨むためエアフォースワン（大統領専用機）で韓国へ向かう途中、記者団に「世論調査での支持率はこれまでで最高水準にある」との認識を示した。

そのうえで「私が読んだ限り、どうやら出馬は許されていないようだ。だから様子を見ていきたい」と述べた。

共和党のジョンソン下院議長は２８日、３選出馬の可能性についてトランプ氏と話をしたことを明らかにしつつ、憲法改正が行われるとしてもトランプ氏の任期終了後になるため、実現の道はないと述べていた。

「偉大な任期になりつつある。ただ、大統領は憲法上の制約を承知しているし、その点について彼と話もした。とても多くの国民が残念に思っているが」（ジョンソン氏）

ジョンソン氏との会話の内容について問われ、トランプ氏はエアフォースワンの機内で「その話はしたくない。というのも、残念なことに、世論調査での私の支持率はこれまでで最高水準にあるからだ」「憲法を読んでみれば、出馬が許されないことは（憲法上）非常に明白だ」などと語った。

トランプ氏は以前に冗談めかして３選出馬に触れたことがあり、ホワイトハウスの大統領執務室近くの部屋には「トランプ２０２８」と書かれた帽子が飾られている。

先週には英誌エコノミストが「ＭＡＧＡ（米国を再び偉大に）」運動への影響力が大きいトランプ氏の元顧問、スティーブ・バノン氏のインタビューを公開。バノン氏はこの中で「３選出馬の計画がある」と主張しており、この問題に一段と注目が集まっていた。