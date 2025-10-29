¡È²ÈÂ²¤ò¸î¤ë¤¿¤á³ÐÀÃ¤¹¤ëÉã¡É¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥é¥¦¡¡¡Ø¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡¡¶Ë¸Â¶õ°è¡Ù¥¥ã¥é¥Ý¥¹¡õºÇ¶²¤ÎÅ¨¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥é¥¦¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡¡¶Ë¸Â¶õ°è¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼4¿Í¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ºÇ¶²¤ÎÃÎÅª¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥«¡¼¤ò±é¤¸¤¿¥Á¥å¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ª¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥é¥¦¤Î¥¥ã¥é¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬½Â¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹âÅÙ5000¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¶Ë¸Â¾õ¶·¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥é¥¦¤¬»Ë¾åºÇÂç¤Î´íµ¡¤ËÄ©¤à¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏºÇ¹â3°Ì¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï2°Ì¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÊÝ°Â·ÙÈ÷°÷¡¦¥Ï¥ª¥¸¥å¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ð±éºî¤¬160ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¹á¹Á±Ç²è³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥é¥¦¡£¸µºÊ¥Õ¡¼¡¦¥æ¥¨¥óÌò¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¦¡¦¥¿¥ª¡£»ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿Ì¼¡¦¥·¥¢¥ª¥¸¥å¥óÌò¤Ï¡¢¸½ºßÃæ¹ñ¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ä¥£¥Õ¥©¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îä¹óÈóÆ»¤Ê¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥«¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯Ìò¤ò¥Á¥å¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ª¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¡Øthe EYE ¡Ú¥¢¥¤¡Û¡Ù¡Ê2002¡Ë¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥ª¥¥µ¥¤¥É¡¦¥Ñ¥ó¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼4¿Í¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£²ÈÂ²¤ò¸î¤ë¤¿¤á¤Ë³ÐÀÃ¤¹¤ëÉã¡¦¥Ï¥ª¥¸¥å¥ó¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥é¥¦¡Ë¡¢Ì¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÍÉ¤ë¤¬¤Ì¶¯¤µ¤ÎÊì¡¦¥Õ¡¼¡¦¥æ¥¨¥ó¡Ê¥ê¥¦¡¦¥¿¥ª¡Ë¡¢Í¦µ¤¤ò¿´¤ËÈë¤á¤ëÌÕÌÜ¤ÎÌ¼¡¦¥·¥¢¥ª¥¸¥å¥ó¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ä¥¤¥Õ¥©¥ó¡Ë¡¢µ¡Æâ¤òÀ©°µ¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¡Ê¥Á¥å¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ª¡Ë¤Î»Ñ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ð¸ç¤äÊª¸ì¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥»¥ê¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡¢´íµ¡Ç÷¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëºÇ¶²¤ÎÃÎÅª¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥«¡¼¤ò±é¤¸¤¿¥Á¥å¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ª¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡£
¡¡¥Á¥å¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ª¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉð¶¢¥¦¥§¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ØÈÕÕ»¤È±Æ¡¡¡Á¹È¤¥í¥Þ¥ó¥¹¡Á Bloody Romance¡Ù¤ä±Ç²è¡ØÎ®Ï²¤ÎÃÏµå¡Ù¤Ê¤É±Æ¤Î¤¢¤ëÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ°Ìò¤ËÄ©Àï¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤ë¥¢¥ó¥Ç¥£¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤¬±Ç²è¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¡Ö´í¤¦¤µ¤È°Ò°µ´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿ÍÊª¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¥å¡¼¼«¿È¤â¡Ö¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤·¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤È¾èµÒ¤òÌ¿·ü¤±¤Ç¼é¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ï¥ª¥¸¥å¥ó¤È¿¿µÕ¤ÊÎä¹ó¤µ¤ò»ý¤Ä¥Þ¥¤¥¯Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥¥µ¥¤¥É¡¦¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥£¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°Ò°µ´¶¤ò½Ð¤»¤ëÇÐÍ¥¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥å¡¼¤¬¶§°¤Ê¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥å¡¼¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¹Ó¡¹¤·¤¯¡×¤È±é½Ð¤ò¼õ¤±¤ë»Ñ¤ä¡¢¶¦±é¼Ô¤òµ¤¸¯¤¦»Ñ¤â¡£
¡¡ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¾å¶õ¤Ç¤Î½Æ·âÀï¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¥å¡¼¤Ï¡Ö½Æ·âÀï¤ÏÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£°ìÊý¤Ç¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤È°Ìò¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ìÇº¤·¤¿ÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦Â¦¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤Ó¡È¤´¤á¤ó¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥£¤Ï¡Ö´ÑµÒ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ª¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶§°¤Ê¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥«¡¼Ìò¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¥Á¥å¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡¡¶Ë¸Â¶õ°è¡Ù¤Ï¡¢11·î14Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
