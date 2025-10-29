高市内閣で新たに就任した金子恭之国土交通相が29日、能登の被災地を視察しました。

高市内閣で初めて訪れた大臣となる金子国交大臣。



のと里山空港から石川県内入りし、佐々木紀国交副大臣も同行して、珠洲市や輪島市を視察して回りました。



このうち、輪島市内では、港や朝市などの復旧状況について説明を受けました。

輪島市・坂口 茂 市長：

「住宅の配置計画、道路の配置計画などを住民の皆さんに説明して、ご理解が得られたら、早ければ来年春くらいには、家が一部建てられるようになる」





遅くとも来年夏までには、おおむね全体的に住宅を建てられるようになる説明を受けて…国土交通省・金子 恭之 大臣：「再興したんだなという素晴らしいものを作っていただければ。一からのスタートでしょうから」

国土交通省・佐々木 紀 副大臣：

「めどがついたら観光施策を。多くの人に被災地に来ていただけるように」



国土交通省・金子 恭之 大臣：

「まずはインフラ整備ですよね。これから地域の復興において復興まちづくりにおいて、本格的な復旧復興というのは、われわれ政府に課せられた、大きな命題と思っています」

また、海底が隆起した輪島港の復旧については、国土交通省のすべての技術を集めて対応する考えを示しました。