金子国交相が能登の被災地視察 復旧状況の説明受ける ｢復旧復興は政府に課せられた大きな命題｣
高市内閣で新たに就任した金子恭之国土交通相が29日、能登の被災地を視察しました。
高市内閣で初めて訪れた大臣となる金子国交大臣。
のと里山空港から石川県内入りし、佐々木紀国交副大臣も同行して、珠洲市や輪島市を視察して回りました。
このうち、輪島市内では、港や朝市などの復旧状況について説明を受けました。
輪島市・坂口 茂 市長：
「住宅の配置計画、道路の配置計画などを住民の皆さんに説明して、ご理解が得られたら、早ければ来年春くらいには、家が一部建てられるようになる」
国土交通省・金子 恭之 大臣：
「再興したんだなという素晴らしいものを作っていただければ。一からのスタートでしょうから」
国土交通省・佐々木 紀 副大臣：
「めどがついたら観光施策を。多くの人に被災地に来ていただけるように」
国土交通省・金子 恭之 大臣：
「まずはインフラ整備ですよね。これから地域の復興において復興まちづくりにおいて、本格的な復旧復興というのは、われわれ政府に課せられた、大きな命題と思っています」
また、海底が隆起した輪島港の復旧については、国土交通省のすべての技術を集めて対応する考えを示しました。