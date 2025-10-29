40代に突入しても体型の変化なし。元アイドルが実践している【ダイエットルール】
年齢を重ねるにつれて自然と筋肉量は落ちていきますから、何もしないでいれば当然太りやすくなっていくもの。だからこそ、自分の理想とする体型をキープするための対策は必須です。そこで参考にしたいのが、ガールズグループAFTERSCHOOL出身のカヒ。40代に突入しても体型が若い頃と変わらない彼女が実践している【ダイエットルール】とは一体何なのでしょうか？
40代に突入しても体型が変わらない理由とは
カヒがインスタグラムにアップする写真や動画を見ると、鍛え上げられた肉体（特に腹筋）の写真が多数。普段からいかに体型管理に意識を向けているかが伺えます。また、ハードなトレーニングを行っている動画もアップされていて、そんな素晴らしいスタイルの裏には並々ならぬ努力が隠されていることがわかります。
そんなカヒが実践しているダイエットルールはたった１つで、それは「食事と運動を通して筋肉量をキープすること」です。具体的には、食事は炭水化物を減らしてカロリーの低い豆腐サラダや栄養の優れたアボカドなどタンパク質を積極的に摂ること、そして運動についてもピラティスを習慣にしていると明かしています。
成人女性のタンパク質の１日の摂取量目安は「体重１kgあたり1.2〜1.5g」とされているので、体重50kgの方であれば「60〜75g」が目安となり、朝・昼・夕と各20〜25gバランス良く摂るのが効果的とされています。また、筋肉量のキープのためには、筋肉の合成を促進する「ビタミンD（鮭、サバ、きのこ類）」、筋肉の収縮に必要な「カルシウム（乳製品、小魚、青菜）」、筋肉の代謝に重要な「マグネシウム（ナッツ類、緑葉野菜）」を合わせて摂るようにするのがおすすめです。
また、ピラティスは１つの動きで複数の筋肉を同時に使うため、短時間で効率的に筋力トレーニングができますし、同時に体幹を鍛えることができるのが魅力。胸式呼吸で行うので、交感神経が活性され、筋肉の活動量が自然と増えて代謝が促進されるメリットがあるので、まさに体型管理にうってつけの運動と言えるでしょう。
このように彼女が心がけているたった１つのルールを参考に、ぜひ無理なく毎日できそうなマイルールを作って実践していきましょうね。
