“バック・トゥ・ザ・フューチャー×東京リベンジャーズ”マイキーがマーティに
セガ フェイブは10月30日から、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」公開40周年を記念した特別デザインのプライズをゲームセンターなどで展開。12月からはアニメ「東京リベンジャーズ」とのコラボプライズも登場する。
30日から登場するのは、“マーティ”と“ドク”の可愛らしいマスコットや、作中に登場する“ドク”の発明品をモチーフとした景品の数々。動物をモチーフにした「ANIMAL COORDY（アニマルコーディ）」シリーズをゲットできるのはセガプライズだけだ。
また、12月には「バック・トゥ・ザ・フューチャー」40周年と、アニメ「東京リベンジャーズ」放送5周年を記念したスペシャルコラボレーションプライズが登場。“武道”“マイキー”“ドラケン”の3人が「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の衣装を身にまとってマスコットで登場する。
そして“マイキー”は“マーティ”との衣装を着たフィギュアも展開。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「東京リベンジャーズ」どちらのファンも見逃せないアイテムだ。
