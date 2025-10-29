東京・汐留にあるホテル「コンラッド東京」のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」では、秋の味覚を堪能できる「オータム・アフタヌーンティー “スイート・ハーベスト”」を1カ月限定で開催します！

秋は多くの食材が収穫期を迎え、スイーツも一層おいしく感じられますよね。そんな季節に、鹿児島県産の金時イモや愛媛県産の栗など、旬の味覚をふんだんに使用したアフタヌーンティーはいかがですか。今回は、食感や風味の異なる食材の組み合わせが楽しいスイーツやミニバーガーをなど、スイーツ5種とセイボリー3種が登場！



いちごとラズベリーのほうじ茶ラテウェルカムドリンクとしていただけるのはこちら。京都宇治の香り高いほうじ茶に、イチゴとラズベリーのホイップクリームをトッピングした、まろやかなティーラテです。

金時いもとカシスのタルト

デーツで色付けをしたサツマイモクリームを上品に絞ったスイートポテト。

カシスのコンポートが入ったザクザク食感のタルトは、酸味と食感を楽しめます。生クリームと鹿児島県産金時イモのクリームを使ったトッピングが華やか。

栗とオレンジのムース

栗をふんだんに味わえるスイーツ。AOP認証を受けたフランス産の栗を使用したなめらかなムースに、オレンジゼリーが入っていてさわやかな後味に。トップには愛媛県産のマロンクリームと洋栗のシロップ煮があしらわれていて、2種類の栗がハーモニーを奏でます。

ミルクチョコレートとラズベリーのムース

まろやかなミルクチョコレートムースの中に、チョコレートのスポンジとラズベリージュレが重なるスイーツ。甘さと酸味の風味が華やかに香ります。コーティングは薄く焼いたクレープ生地を混ぜたチョコレートで贅沢に。



ほうじ茶とクリームチーズ りんごジャム

クリームチーズを合わせてしっとり仕上げた、芳醇なほうじ茶香るスポンジケーキ。断面には果肉入りのリンゴジャムが忍ばせてあり、アクセントが利いています。トッピングのルビーチョコレートとリンゴがエレガント。



ベリオレットとライムのゼリー

スミレ、ラズベリー、ブルーベリーを使用したパンナコッタに、洋ナシの果肉入りライムゼリーを重ねた透明感のあるグラススイーツ。みずみずしい果実にスミレの香りがふわっと広がります。箸休めにもぴったり。



クリスピークロックムッシュ タスマニアマスタード添え

パイ生地でアレンジを加えたクロックムッシュ。セミドライトマト、豚肉のリエット、ハム、サラミを重ね、チーズソースとパルメザンチーズをトッピング。塩味の利いた濃厚な味わいの一品。



ベジタブルバーガー かぼちゃ仕立て

食材の組み合わせで野菜のおいしさを引き立たせたミニバーガー。パテにはナスとレンコンを使用し、ジューシーで食べごたえのある一品です。カボチャに見立てたバンズが秋を表現！「スタンダードアフタヌーンティー」のみでの提供です。



蟹のタルタルとカリフラワーヴルーテ

カニのタルタルに、カリフラワーのヴルーテ（フランス料理のソースの一種）をあわせたグラスセイボリー。カリフラワーの甘みが凝縮したまろやなかな風味のなかにカニが豊かに香る、軽やかで上品な味わいです。



北海道産帆立とセロリラブのムース 春菊ピューレとキャビアを添えて

「デラックスアフタヌーンティー」と「オータム・ナイトティー」にて味わえるメニュー。北海道産ホタテのうまみが凝縮したムースに、キャビアと旬の野菜が華やかに彩られています。

また、開業以来変わらぬレシピで人気のスコーンはプレーンに加え、ピーカンナッツとメープルの新作が登場。盛りだくさんの内容です。



乾杯のシャンパーニュ付き デラックスアフタヌーンティーも見逃せない！

乾杯のシャンパーニュが付いた「デラックスアフタヌーンティー」では、「スタンダードアフタヌーンティ」ーのアイテムから7種に加え、「北海道産ホタテとセロリラブのムース 春菊ピューレとキャビアを添えて」、そしてシャインマスカットプレートが楽しめます。コンラッド・ベアもついてくるうれしいプランです！

また、同期間中18時30分〜は、セイボリーとスイーツ各4種とともに、ビールやスパークリングワインなどのフリーフロードリンクを堪能する「オータム・ナイトティー」も開催しています！

■コンラッド東京「オータム・アフタヌーンティー “スイート・ハーベスト”」概要

住所：東京都港区東新橋1-9-1

場所：バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」（28F）

TEL：03-6388-8745 （レストラン予約直通）

期間：2025年11月1日（土）〜30日（日）

時間：11時〜16時30分 ※2時間制

料金（税・サービス料込）：

●スタンダードアフタヌーンティー7900円（土・日曜、祝日は8500円）。

※平らなガラスのプレートでのご用意。約20種のドリンクセレクションからのフリーフロー。

●コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー9400円

※コンラッド・ベアが付いたプラン（平日、土・日曜、祝日とも同料金）。

※平らなガラスのプレートでのご用意。約20種のドリンクセレクションからのフリーフロー。

●乾杯のシャンパーニュ付き デラックスアフタヌーンティー1万2500円

※コンラッド・ベアが付いたプラン（平日、土・日曜、祝日とも同料金）。

※乾杯のグラスシャンパーニュ1杯に加え、約20種のドリンクセレクションからお好きなものをお好きなだけ。

■コンラッド東京「オータム・ナイトティー」概要

場所：バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」（28F）

期間：2025年11月1日（土）〜30日（日）

時間：18時30分〜21時30分（19時30分最終入店）※2時間制

料金（税・サービス料込）：

●スパークリングワインフリーフロー付き1万1000円、シャンパーニュフリーフロー付き1万5000円

※両プランにコンラッド・ベアが付きます。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

※画像はすべてイメージです。



Text：税所奈津子



