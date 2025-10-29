「物価高でも服欲しい」→【GU】でいいの見つけた！ 40・50代が狙いたい「SALEトップス」

物価高のいま、おしゃれもできるだけ賢く楽しみたいところ。そんな中、ミドル世代の頼もしい味方となるのが【GU（ジーユー）】のセールアイテム。シンプルで着回しやすいのに、シルエットや色遣いでこなれ感を演出するトップスがラインナップ中。今回はその中から、秋冬コーデをおしゃれに格上げしてくれそうなシャツとカーディガンをご紹介します。

定番シャツを秋色のチェック柄で旬顔に

【GU】「コットンチェックシャツ」\1,990（税込・セール価格）

シックなカラーとチェック柄が秋冬らしい、リラックスシルエットのシャツ。ボタンの白が軽やかなアクセントです。主張しすぎないミニチェック柄なので、カジュアルすぎず大人らしく上品な印象に。「肌ざわりのよいやわらかいコットン素材」（公式サイトより）を使用しており、セーターやスウェットトップスのインナーとしても着やすそう。

黒パンツで引き締める大人のチェックシャツコーデ

オリーブカラーのチェック柄シャツに、黒のジョガーパンツを合わせた辛口カジュアル。シャツは首元のボタンを留めつつ、おなかあたりからは開けてラフな印象を演出。シンプルなワンツーコーデながら、シルエットに動きが出ることでぐっとこなれ感がアップします。ニットキャップとショートブーツを足せば、メンズライクな大人カジュアルコーデに。

上品見えするきれいめ素材のポロカーディガン

【GU】「ミラノリブポロカーディガン」\1,990（税込・セール価格）

トレンドが続くポロカーディガンは、1枚でコーデのポイントになる注目アイテム。こちらは「なめらかできれいな表面感のミラノリブ編み素材」（公式サイトより）を使用しており、ミドル世代らしい上品な印象で着こなせそう。ほどよくゆとりのあるシルエットなので、さっと羽織るスタイリングもサマになるはず。秋コーデになじむ落ち着いたカラー展開も魅力です。

シンプルコーデに肩掛けしてこなれ感をプラス

オーバーサイズの長袖Tシャツに、ロング丈のナロースカートを合わせたきれいめカジュアルコーデ。ラフに巻いたポロカーディガンが、こなれ感のあるワンポイントに。カーディガンが重心を上に見せるので、自然とスタイルアップも叶いそうです。キャップとブーツは黒で揃えつつ、バッグはカーディガンと色をリンクさせると、まとまりのある着こなしに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S