『おいしい給食 炎の修学旅行』初登場9位の好スタート、入場者プレゼント第2弾も発表
俳優の市原隼人が主演する映画『おいしい給食 炎の修学旅行』が24日に公開初日を迎え、全国映画動員ランキング（10月24日〜26日の3日間集計、興行通信社調べ）で第9位となるヒットスタートを切った。
【動画】『おいしい給食 炎の修学旅行』15秒新映像3本
本作は、1980年代の中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原）と給食愛あふれる生徒が、「どちらが給食を『おいしく』食べるか」を競う学園グルメコメディの最新劇場版。シリーズではテレビドラマ3シーズン・劇場版3作品を経て、本作が第4弾。舞台を1990年の函館＆青森・岩手修学旅行にまで広げ、給食愛を旅に託す異色設定も注目を集めている。
公開初日の興行好調を受け、感謝の意を込めた“入場者プレゼント”第2弾が配布されることになった。映画に登場するご当地メニュー「せんべい汁」にちなんだホログラムステッカー「甘利田ご満悦『センベイジール』」を31日の初回上映回より、全国の上映劇場で先着順に配布する（数量限定、無くなり次第終了）。
さらに、15秒の新映像「いざ！修学旅行篇」「スパルタ教育篇」「北の麒麟児篇」の3種が公開された。
「いざ！修学旅行篇」は、食・卓球・温泉など修学旅行の定番を満喫するシーン。「スパルタ教育篇」は、片桐仁演じるスパルタ教師の給食愛語りと甘利田の妄想ワールド。「北の麒麟児篇」は、給食アレンジで甘利田を翻ろうする粒来ケン（田澤泰粋）にフォーカスしている。
シリーズを通して“給食”という身近なテーマを軸にしながらも、今回は“旅”“ご当地グルメ”“教師と生徒の関係”といった新要素が加わり、これまで以上にスケールアップした内容になっている。シリーズのファンのみならず、新規層の動員も見込まれる今後の興行動向にも注目だ。
