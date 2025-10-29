虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、なんば・通天閣へ…リアルになんば駅前登場も ビジュアル＆コラボ詳細発表【一覧】
映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』（11月7日公開）が、なんばエリアや通天閣とコラボレーションすることになり、29日までにビジュアルや企画内容が公開された。「南海電鉄presents なんば〜通天閣 ミナミの街とコラボレーションキャンペーン！」と題し、10月30日〜11月30日までの約1ヶ月間実施される。
■南海電鉄×映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第２章』コラボ企画
開催期間：2025年10月30日（木）〜11月30日（日）
・コラボスタンプラリー
なんばパークス・通天閣などのなんば周辺施設全6ヶ所設置されたスタンプスポットで二次元バ−コードを読み取ると、スタンプを取得できるデジタルスタンプラリーを開催。全てのスタンプを集め、アンケートに回答すると、先着2000名に達成特典「特製クリアカード」をプレゼント。
スポット：なんばパークス、なんばCITY、なんばスカイオ、難波観光案内所、新今宮駅、通天閣
達成特典：特製クリアカード ※先着2000名
特典引換場所：通天閣地下1階わくわくランドレジ、なんばパークス2階インフォメーション
・通天閣展望台での特別展示＆特典付き通天閣入場チケット販売
通天閣展望台で映画の場面写真や衣装を展示。展示エリアでは上原歩夢役・大西亜玖璃による特別放送も行われる。さらに、オリジナルポストカード6種と通天閣の一般展望台入場券がセットになった特別チケットも販売。
特典付き通天閣入場チケット
販売場所：通天閣 地下1階わくわくランド（お土産ショップ）
※1階チケットセンターでの販売ではない
価格：2300円（税込）
内容：通天閣入場券、ポストカード6枚セット
・通天閣でのコラボ オリジナルグッズ販売
販売場所：通天閣 地下1階わくわくランド（お土産ショップ）
グッズ内容：
（1）南海電鉄コラボ アクリルスタンド 1200円全6種◎
（2）南海電鉄コラボ 特大アクリルスタンド 3500円全6種
（3）南海電鉄コラボ B２タペストリー 4000円1種
（4）南海電鉄コラボ ジオラマアクスタ 4500円1種
（5）南海電鉄コラボ ハート型キラキラ缶バッジ 500円 全12種◎
（6）南海電鉄コラボ ミニキャラキーホルダー 750円 全6種◎
（7）南海電鉄コラボ ケーブルバイド 800円 全6種◎
※料金は税込
※混雑状況等により個数制限の場合あり
※◎はトレーディング商品
※ （3）（4）は 11月上旬からの販売予定
・なんばパークス・通天閣でのお買い物キャンペーン
なんばパークスでは対象参加店舗で会計2000円（税込）以上の購入した希望者に、通天閣ではコラボグッズを5000円（税込）以上の購入者にもれなく、オリジナルステッカー6種のうち1種1枚をプレゼント。
対象参加店舗：
なんばパークス（ナッツダム／パパブブレ／北野エース／RIHICA／Pics by MAOZI／タリーズコーヒー）、通天閣・地下1階わくわくランド（お土産ショップ）
※オリジナルステッカーはランダム。種類は選べない
・難波駅・天下茶屋駅・堺駅でのニジガクキャストによる駅の音声案内
南海電鉄難波駅・天下茶屋駅・堺駅でニジガクキャストによる特別コラボ音声を放送。また、難波駅のガレリアツインビジョンやガレリアピラーなどで映画公開を盛り上げる。
・なんば広場でキャストによるミニライブイベント
映画公開日翌日の11月8日に、映画キャスト4人（声優）によるミニライブイベントを開催。
イベント名：南海鉄道×映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』コラボ記念スペシャルステージ
日時：11月8日（土）午後3時〜
開催場所：なんば広場 ※雨天の場合は、公式HP及びSNSで発表
観覧料：無料
出演：上原歩夢役 大西亜玖璃、中須かすみ役 相良茉優、宮下愛役 村上奈津実、天王寺璃奈役 田中ちえ美
