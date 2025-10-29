¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡¡³ÚÅ·»þÂå¤Ë¿·¿Í¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤»¤¤¡©¤ÇÆùÎ¥¤ìÀ£Á°¤Î²áµî¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×
¡¡Á°À¾Éð´ÆÆÄ¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ê50¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¡¡¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¿·¿Í»þÂå¤ËÁø¶ø¤·¤¿¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê84¡Ë¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥ÈÀþ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÂçÃ«¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¡¡Ä¡×¤È°ì¸À¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ê±¦Íã¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ËÂçÃ«¤¯¤ó¤ËÊá¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ»á¡£¡ÖËÍ¤âÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤ó¤¹¤è¡£¥Ü¡¼¥ëÍî¤Á¤¿¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤²¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Áö¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥È¤Ê¤ó¤Ç¡ÊÁ÷µå¤Î¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ä¥Ð¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¦°ì¸Ä¥¹¥Ô¡¼¥É¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÚËì±ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ÄÆùÎ¥¤ì¤Ã¤Ý¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¶É¡¢³ê¤ì¤º¡Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¤º¡Ë¡×ÆóÎÝ¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÎÁö¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥»¡¼¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÆÁ¸÷¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤ÎÂçÃ«¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤·¤«¤â1Ç¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1Ç¯ÌÜ¤Ç¤¢¤ì¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡Ä¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡Ê³ÚÅ·´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡ËÀ±Ìî¡ÊÀç°ì¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³ê¤é¤º¡¢¤«¤¨¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥¦¥È¡£¥Ù¥ó¥Á¸þ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢À±Ìî¤µ¤ó°ìÈÖ±ü¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢°ìÈÖ¼êÁ°¤«¤é¡Ä¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡