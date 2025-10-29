読売３３３終値、２８６円安の４万１０５３円…連日の株高への警戒感から８割が下落

２９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２８６円３５銭（０・６９％）安の４万１０５３円６５銭だった。

２日連続で下落した。

連日の株高に対する警戒感から、読売３３３の構成銘柄の約８４％にあたる２７９銘柄が値下がりした。一方、決算発表の内容や前日の米ハイテク株上昇の流れから、半導体関連などの銘柄は上昇した。

個別銘柄の下落率では、釣り具や自転車を手がけるシマノの７・４１％が最大で、ベイカレント（５・５５％）、ニデック（５・３４％）と続いた。

上昇率では、アドバンテスト（２２・０８％）、きんでん（１９・３９％）、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（１０・０８％）の順に大きかった。

この日は東証プライム銘柄の８割以上が値下がりした。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、７・６３ポイント（０・２３％）低い３２７８・２４と下落した。

一方、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比１０８８円４７銭（２・１７％）高の５万１３０７円６５銭となり、最高値を更新した。成長が期待される人工知能（ＡＩ）や半導体関連の一部銘柄に買いが集まる「ＡＩ相場」が続き、初めて５万１０００円台にのせた。